Turtles Power bei Toys"R"Us

Haid (ots) - Am Samstag, den 23. März 2013, steht bei Toys"R"Us alles im Zeichen cooler Schildkröten - die Teenage Mutant Ninja Turtles sind zurück! Aus diesem Anlass findet in allen Filialen in Österreich die große "Turtles Rallye" statt.

Viele werden sie noch aus der Vergangenheit kennen, die vier super coolen Schildkröten aus New York, die gemeinsam mit ihrem Meister für das Gute kämpfen. Jetzt sind die Teenage Mutant Ninja Turtles zurück und feiern ihr Comeback mit einer großen Rallye, die am Samstag, den 23. März, zwischen 10:00 Uhr und 17:00 Uhr in allen Toys"R"Us-Filialen in Österreich stattfindet.

Teenage Mutant Ninja Turtles erzählt die Geschichte von vier mutierten - humanoiden - Schildkröten, die im Abwasserkanalsystem New Yorks leben. Die Ratte Splinter, einstmals das Haustier eines inzwischen verstorbenen Ninjameisters, trainiert seine vier Schützlinge als Ziehvater in der Kampfkunst des Ninjutsu und benannte sie nach berühmten Malern der Renaissance: Leonardo, Donatello, Raphael und Michelangelo.

Im Rahmen der stattfindenden Rallye können alle teilnehmenden Kinder ihr Wissen über die Turtles unter Beweis stellen. Nach Beantwortung von fünf Fragen, die im Markt versteckt sind, ist eine Teilnahmekarte auszufüllen. "Diese nur noch schnell an der Information abgeben und schon nimmt man am Gewinnspiel teil. Auf die Kinder warten mit ein bisschen Glück bei unserer Rallye tolle Preise, wie beispielsweise eine Reise ins Nickland im Movie Park. Des Weiteren erhalten die ersten 100 Teilnehmer in jeder Filiale eine Turtles-Augenmaske", kündigt Nele Glier, verantwortlich für den Bereich Eventmarketing bei Toys"R"Us, an. "Wer am 23. März nicht in die Filiale kommen kann, hat im Nachgang noch bis 6. April Zeit, eine Teilnahmekarte auszufüllen und zu gewinnen."

Vorbeischauen und Mitmachen lohnt sich also auf jeden Fall - bei der Turtles Rallye am Samstag, den 23. März 2013, in allen Toys"R"Us-Filialen.

Über TOYS?R?US

Toys"R"Us ist mit über 1.600 Märkten in 35 Ländern der weltweite Marktführer im Handel mit Spielwaren und Babyartikeln. Im deutschsprachigen Raum unterstreichen mehr als 85 Stores, sowie jeweils landeseigene Onlineshops die marktführende Rolle des Unternehmens auch in Zentraleuropa. Mit seinem breit gefächerten Angebot bekannter Herstellermarken und leistungsstarker Eigenmarken aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoor und Baby führt Toys?R?Us das umfangreichste Sortiment der Branche. Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards und Produktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept den Kunden einen großen Mehrwert.

Besuchen Sie uns doch auch einmal im Internet unter

www.toysrus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Toys"R"Us Handelsgesellschaft mbH

Franz Schweighofer

Geschäftsführer

Ikeaplatz 4

A-5053 Haid



Tel.: +43-(0)7229/78712

Fax: +43-(0)7229/78712 - 50

E-Mail: officeaut @ toysrus.com