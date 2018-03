Pirker zu Flughafen-Bodenabfertigung: Weitere Liberalisierung völlig überflüssig

ÖVP stimmt gegen weitere Liberalisierung der Flughafen- Bodenabfertigung

Brüssel, 19. März 2013 (ÖVP-PD) "Ich sehe keinen Handlungsbedarf für eine weitere Liberalisierung der Flughafen-Bodenabfertigungsdienste. Wir werden weiterverhandeln und alle Kräfte mobilisieren um das heutige Ausschuss-Votum in der Plenarabstimmung noch zu kippen", so Hubert Pirker,

Verkehrssprecher der ÖVP im EU-Parlament, nach der heutigen Abstimmung im Verkehrsausschuss des EU-Parlaments. Nachdem ein Beschluss der Bodenabfertigungs-Verordnung im vergangenen Jahr am Widerstand des EU-Parlaments gescheitert war, hat sich der zuständige Parlamentsausschuss heute gegen die Stimmen der ÖVP mit knapper Mehrheit für eine weitere Liberalisierung bei den Bodenabfertigungsdiensten ausgesprochen. Die heutige Entscheidung muss noch vom Gesamtparlament bestätigt werden.****

Pirker hält die aktuelle Gesetzeslage für "vollkommen ausreichend". "Die Flughafen-Bodenabfertigung ist seit Jahren liberalisiert. Es gibt längst Wettbewerb. Es ist jedem Mitgliedsland freigestellt, zwei, fünf oder auch zehn Anbieter zuzulassen", erklärt Pirker. Es sei "weder notwendig noch im Sinne des Subsidiaritätsprinzips, zentral vorzuschreiben, bei welcher Flughafengröße wie viele Anbieter zugelassen werden müssen", betont der Europaabgeordnete.

