Selen-Botschafter Iglo Österreich informiert: Gestärkte Abwehrkräfte durch regelmäßigen Fischkonsum

Wien (OTS) - Fisch enthält von Natur aus das lebenswichtige Spurenelement Selen - so auch die Fischprodukte aus dem Iglo Sortiment. Selen spielt für die Gesundheit des Menschen eine entscheidende Rolle, kann jedoch vom Körper nicht selbst produziert werden. Der aktuelle Österreichische Ernährungsbericht empfiehlt daher, ein bis zwei Portionen Fisch pro Woche in den Speiseplan zu integrieren.

Fisch als natürlicher Nährstofflieferant

Fisch gehört zu den Lebensmitteln mit einer besonders hohen ernährungsphysiologischen Qualität. Neben wertvollen Vitaminen, hochwertigem Eiweiß und mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäuren enthält Fisch auch die wichtigen Mineralstoffe Jod, Phosphor und Selen. Letzteres trägt nachweislich zur normalen Funktion des Immunsystems und der Schilddrüse bei und spielt beim Abbau von freien Radikalen eine wesentliche Rolle. Neben Fisch ist Selen auch in Fleisch, Nüssen, Getreide und Eiern natürlich enthalten.

Laut den Ergebnissen des Österreichischen Ernährungsberichts ist die Selen-Versorgung der Österreicherinnen und Österreicher jedoch nicht ideal. Das bestätigt auch Univ.-Prof. Dr. Karl-Heinz Wagner vom Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien und spricht sich für mehr Fischkonsum aus: "Meeresfisch bringt eine ganze Palette von Nährstoffen auf den Teller, die Herrn und Frau Österreicher gut tun. Allgemein bekannt ist ja, dass Fisch wertvolle Omega-3-Fettsäuren liefert. Darüber hinaus ist er aber auch eine hervorragende Vitamin D-Quelle und enthält viele wichtige Spurenelemente wie etwa Jod und Selen. Vielen ist die Bedeutung von Selen für die Funktionsfähigkeit unseres Immunsystems dabei überhaupt nicht bekannt. Heute wissen wir, dass eine Ernährung mit ausreichend Fisch die Gesundheit und Abwehrfunktion des menschlichen Körpers äußerst positiv beeinflussen kann." Ein Vergleich zeigt: In 100 Gramm Pazifischem Polar-Dorsch, also etwa in Fischstäbchen, steckt mehr als die doppelte Menge an Selen als in 100 Gramm Rindfleisch. Die empfohlene Tagesdosis an Selen liegt für einen erwachsenen Menschen bei 55 Mikrogramm. Das bedeutet, dass beispielsweise eine Portion Fischstäbchen (fünf Stück, 150 Gramm) mit 20 Mikrogramm Selen bereits 35 Prozent des Tagesbedarfs an Selen deckt.

Verantwortungsvoller Fischgenuss mit Iglo Österreich

Österreichs Tiefkühl-Experte Iglo hat aktuell 40 Fischprodukte im Sortiment. Das Unternehmen garantiert nicht nur höchste Qualität und Sicherheit bei der Produktion und Verarbeitung der Fische, sondern zugleich ihre lückenlose Rückverfolgbarkeit. Ein auf der Verpackung integrierter Trackingcode ermöglicht es Konsumentinnen und Konsumenten, den Fisch auf ihrem Teller über ein virtuelles System bis hin zu seinem Fanggebiet zu begleiten. Nach dem Fang werden die Fische von geschultem Personal sorgfältig filetiert, von Gräten befreit und blitzgefroren. So werden die Produkte besonders schonend haltbar gemacht, ohne dass die wichtigen Nährstoffe verloren gehen. Auf den Teller kommt schließlich reiner, natürlicher Geschmack, denn Iglo verzichtet bewusst auf künstliche Aromen oder Farbstoffe sowie Geschmacksverstärker. "Alle Iglo Fischprodukte lassen sich schnell zubereiten und ohne viel Aufwand in die Menüplanung integrieren. In Österreich sind vor allem die Fischstäbchen besonders beliebt, die bei Iglo aus nachhaltiger Fischerei stammen und mit dem MSC-Zertifikat ausgezeichnet sind. Mit einer Informationskampagne und dem Hinweis auf den Selengehalt auf der Verpackung möchten wir unsere Konsumentinnen und Konsumenten nun noch besser über die vielen Vorteile von Fisch informieren und dabei unterstützen, sich bewusst zu ernähren", erklärt Dr. Rainer Herrmann, Geschäftsführer Iglo Österreich.

Für mehr Informationen zu Qualität und Fischgenuss bei Iglo Österreich: www.iglo.at

Über Univ.-Prof. Mag. Dr. Karl-Heinz Wagner

Geboren 1971 in Wien, Studium der Ernährungswissenschaften an der Universität Wien. 1999 promovierte Wagner und war bis zu seiner Habilitation 2004 als Universitätsassistent am Institut für Ernährungswissenschaften tätig. Es folgten Projekte, Forschungsaufenthalte und Professorenangebote an der Universität von Uppsala, Schweden, an der Griffith University und University of Queensland in Queensland, Australien, und an der University of Otago in Neuseeland. Heute ist Wagner Professor und stellv. Departementsleiter am Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien und leitet das Emerging Field "Oxidative Stress and DNA Stability" sowie die Forschungsplattform "Active Ageing". Das Institut für Ernährungswissenschaften der Universität Wien ist auch Herausgeber des vom Gesundheitsministerium in Auftrag gegebenen Österreichischen Ernährungsberichts. Der aktuelle Bericht ist im September 2012 erschienen und gibt Aufschluss über das Essverhalten und die Nährstoffversorgung der österreichischen Bevölkerung. http://nutrition.univie.ac.at

Über Iglo Österreich

Die Iglo Austria GmbH mit Sitz in Wien ist bereits seit über 50 Jahren in Österreich tätig und Marktführer im Bereich Tiefkühlkost. Das Unternehmen wird seit über sechs Jahren von Dr. Rainer Herrmann als Geschäftsführer geleitet und ist Teil der Iglo Foods Group, die in derzeit elf europäischen Ländern Tiefkühlprodukte vertreibt. In Österreich zählt Iglo mit rund 260 Produkten, darunter ein breites Sortiment an Fisch und Meeresfrüchten, Gemüse und Kräutern, Geflügelspezialitäten sowie Fertiggerichten und Mehlspeisen, zu den bekanntesten Marken im heimischen Lebensmittelhandel. Iglo setzt sich für eine ressourcenschonende, nachhaltige Produktionsweise ein. Alle Produkte entsprechen höchsten Qualitätsstandards, werden ohne zugesetzte Geschmacksverstärker sowie künstliche Farb- und Aromastoffe hergestellt und anschließend schonend tiefgefroren. Getreu dem Motto "Iss was Gscheit's!" sind Innovationen nach österreichischem Geschmack wichtiger Bestandteil des Erfolgs. Zu den beliebtesten Iglo Produkten bei den Österreicherinnen und Österreichern zählen Polar-Dorsch, Fischstäbchen und Marillenknödel. www.iglo.at

Weiteres Bildmaterial:

http://www.ots.at/redirect/Iglo

Rückfragen & Kontakt:

Iglo Austria GmbH

Wienerbergstraße 3, 1109 Wien

Tel.: 01-60866-935

Mag. Ilse Merkinger-Boira

ilse.merkinger-boira @ iglo.com



Pressedienst Iglo Österreich

currycom communications GmbH

Tel.: 01-59950

Mag. Cornelia Harlacher, cornelia.harlacher @ currycom.com

Mag. Suzana Orsolic, suzana.orsolic @ currycom.com