RfW-BO Amann: Steuerstufen müssen der Inflation angepasst werden - und zwar rückwirkend auf die letzten fünf Jahre!

"Arbeitskosten steigen um das Dreifache des EU-Schnitts, die Betriebe "brennen" wie die Luster und die einzige, die davon profitiert, ist die Finanzministerin - das kann es nicht sein."

Wien (OTS) - "Die Arbeitskosten steigen um das Dreifache des EU-Durchschnitts, die Unternehmer "brennen" wie die Luster und die einzige, die sich die Hände reibt, ist die Finanzministerin - das kann es nicht sein", kritisiert heute RfW-Bundesobmann Fritz Amann. Er fordert einmal mehr die längst fällige Bekämpfung der kalten Progression durch die Inflationsanpassung der Steuerstufen - und zwar rückwirkend auf die letzten fünf Jahre.

Die Kosten für Löhne, Gehälter und Lohnnebenkosten seien in Österreich im vierten Quartal 2012 gegenüber dem dritten Quartal um 3,8 Prozent gestiegen, der EU-Schnitt liege bei 1,3 Prozent Steigerung. "Nichts kann die Wirtschaft mehr brauchen als einen starken Binnenkonsum - wenn höhere Löhne und Gehälter tatsächlich auch mehr Kaufkraft bedeuten würden. In Österreich füllt der Anstieg allerdings nicht die Taschen der Arbeitnehmer, sondern nur jene der Finanzministerin", kritisiert Amann. Von einem Lohn- und Gehaltsplus von rund drei Prozent, das den Betrieb etwa 4,5 Prozent koste, bleibe dem Arbeitnehmer "dank" der gestiegenen Steuern und Abgaben nicht einmal ein Prozent. "Angesichts dessen ist die Bekämpfung der kalten Progression durch die jährliche Indexierung der Steuerbemessungsgrundlagen überfällig", so Amann. Dasselbe gelte auch für die Senkung des Eingangssteuersatzes - auf 25 Prozent - und die Senkung der Lohnnebenkosten, bei denen die heimischen Betriebe zu den "höchstbelasteten" in Europa zählen.

Um der Forderung nach der Inflationsanpassung der Steuerstufen Nachdruck zu verleihen, werde der RfW auch entsprechende Initiative im Internet starten. "Wir alle sind aufgerufen, der versagenden rot-schwarzen "Politkaste" die längst fällige "Rote Karte" zu zeigen. Wie im "Wettskandal" haben diese "Wahlbetrüger" den Bürgern ihre zu viel bezahlten Steuergelder zurückzugeben und die Verantwortung dafür zu übernehmen", so Amann.

