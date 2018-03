TIGER eröffnet sein drittes Werk in China

TIGER Coatings, weltweit agierender Hersteller von Industrielacken mit Sitz in Wels, expandiert weiter im Reich der Mitte, in die südliche Boom-Region Guangdong (Kanton)

Wels/Foang (OTS) - Am 18. März 2013 wurde, im Beisein hochrangiger Vertreter der Provinzregierung und der Geschäftsführer Kurt Berghofer und Clemens Steiner, das neueste Werk der TIGER Gruppe in Fogang auf dem 40.000 m2 großen Areal feierlich eröffnet. Die Produktion entspricht dem neuesten Stand der Technik und in Zukunft werden hier 55 Mitarbeiter auf einer Produktionsfläche von 11.000 m2 Pulverlacke für die industrielle Oberflächenveredelung von Fassaden-, Möbel- und Automotivkomponenten herstellen.

Die Provinz Kanton ist Teil von Chinas "Power House" und dementsprechend groß sind die Erwartungen: "Dreißig Prozent des gesamten Pulverbedarfs für Fassadenanwendungen ist im Süden zu finden", unterstreicht Luo Biao, Regional CEO, "Die Region ist auch deshalb so attraktiv, weil viele der exportorientierten Fabriken hier angesiedelt sind."

Der Einstieg von TIGER in den chinesischen Markt geht auf das Jahr 1996 zurück, 2000 wurde die erste von nunmehr drei Produktionsstätten in Taicang bei Shanghai errichtet. "Unser intensives Engagement in China unterstreicht einmal mehr die Schlüsselrolle, die diese Region in der Entwicklung unserer globalen Marktstrategien einnimmt.", so Geschäftsführer Clemens Steiner.

Mit mehr als 1.100 Mitarbeitern ist TIGER ein führender Hersteller von Produkten für die Oberflächenveredelung, mit Stammsitz in Wels, der seit über 80 Jahren innovative Beschichtungstechnologien vorantreibt. Ursprünglich aus einer Farbenhandlung entstanden, ist TIGER heute ein global agierendes Unternehmen mit 11 Produktionsstätten und etwa 50 Vertriebsniederlassungen auf 4 Kontinenten. Neben den traditionsreichen "TIGER Do-it-yourself"-Produkten für den Heimwerkerbedarf ist TIGER mit seinen industriellen Pulverbeschichtungen "TIGER Drylac(R)" unter den Top 5 Herstellern weltweit zu finden.

Rückfragen & Kontakt:

Prok. Christian Ebenberger MBA

Mobil +43 664 60 400 290

christian.ebenberger @ tiger-coatings.com,

www.tiger-coatings.com

TIGER Coatings GmbH & Co. KG

Negrellistraße 36, 4600 Wels, Austria