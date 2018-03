FPÖ-Mölzer: Zypern zeigt nicht nur Scheitern des Euro, sondern auch des ESM

Hilfskredite erhöhen automatisch die Schuldenlast und verschlimmern die Lage - Das Tabu, dass niemand aus dem Euro ausscheiden darf, muss gebrochen werden

Wien (OTS) - Wenn nun die Kleinsparer in Zypern doch von der Zwangsabgabe zur Sanierung des Budgets ausgenommen werden sollen, dann zeige dies den Dilettantismus, der in der EU herrsche, sagte heute der freiheitliche Delegationsleiter im Europäischen Parlament, Andreas Mölzer. "Zuerst haben die Finanzminister der Euro-Gruppe den Zugriff auf alle zypriotischen Sparguthaben beschlossen, und jetzt gibt es einen Rückzieher. Anstatt Rechtsstaatlichkeit und Berechenbarkeit herrschen Chaos und Willkür", kritisierte Mölzer.

Im Übrigen zeige Zypern, so der freiheitliche EU-Mandatar, dass nicht nur der Euro, sondern auch der ESM eine Fehlkonstruktion sei. "Durch die Hilfskredite erhöht sich nämlich automatisch die Verschuldung des betreffenden Staates, wodurch es für diesen noch schwieriger wird, sich auf den internationalen Finanzmärkten frisches Geld zu vernünftigen Zinsen zu besorgen. Es wird also ein Teufelskreis in Gang gesetzt, der nur dadurch durchbrochen werden kann, indem die Geberländer auf ihre Forderungen verzichten. Aber das ist strikt abzulehnen", erklärte Mölzer.

Deshalb forderte der freiheitliche Europaabgeordnete, dass bei der Rettung von Pleitestaaten endlich neue Wege eingeschlagen werden. "Wir brauchen keinen Tabubruch dahingehend, dass die kleinen Sparer teilweise enteignet werden. Vielmehr muss es zu einem Tabubruch dahingehend kommen, dass einzelne Mitglieder aus der Euro-Zone ausscheiden können, um sich mit einer eigenen nationalen Währung sanieren zu können", schloss Mölzer.

