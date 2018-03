Milliman baut Geschäft in Deutschland weiter aus

(PRN) - -- Neuer Leiter für den Bereich Sach- und Schadensversicherung in München

Seattle (ots/PRNewswire) - Milliman, eine weltweit führende, unabhängige aktuarielle Unternehmensberatung hat heute die Ernennung von Marcus Looft bekanntgegeben, der das Geschäft der Sach- und Schadensversicherung in Deutschland übernehmen und weiter ausbauen wird. Die Ernennung von Marcus Looft, der von München aus tätig sein wird, ergänzt die stark wachsenden Teams in Düsseldorf und München.

"Milliman ist bereits seit mehr als 7 Jahren in Deutschland tätig und viele multinationale Versicherungsunternehmen des deutschsprachigen Markts sind unsere Kunden", erklärte Bruce Winterhof, Direktor des Lebensversicherungsgeschäfts bei Milliman. "Unter der neuen Führung von Marcus Looft kann Milliman jetzt unseren regionalen und multinationalen Kunden ein vollständiges Angebot an Beratungsleistungen und Lösungen anbieten", so Bob Meyer, Direktor des Schadensversicherungsgeschäfts bei Milliman.

Marcus Looft ist ein qualifizierter Aktuar (DAV) und hat 13 Jahre Berufserfahrung in allen Bereichen der Schadensversicherung, darunter Reservierung, Capital Modeling und Predictive Analytics. Marcus Looft hat in Deutschland als auch in der Schweiz leitende Positionen sowohl in Versicherungsunternehmen wie auch in Beratungsfirmen besetzt.

Marcus Looft wird den Ausbau des Sach- und Schadensversicherungsgeschäfts mit einem Team von München aus leiten und das erfolgreiche Lebensversicherungsteam in Düsseldorf ergänzen.

Beratungsschwerpunkte des Sach- und Schadensversicherungsteams in München sind Reservierung, Pricing, Transaktionsunterstützung, Risikomanagement, Solvency II, sowie Millimans ReservePro und EagleEye Analytics' Talon Plattformen.

Über Milliman

Milliman zählt zu den weltweit größten unabhängigen aktuariellen Beratungsunternehmen. Schwerpunkte der Beratung sind die Bereiche Lebensversicherung und Finanzdienstleistung, Schaden- und Unfallversicherung, betriebliche Altersvorsorge und Krankenversicherung. Die Firma wurde 1947 gegründet und hat Niederlassungen in den wichtigsten Wirtschaftsmetropolen weltweit. Weitere Informationen finden Sie auf milliman.com.

Milliman in Europa

Milliman hat seine Präsenz in Europa in den letzten Jahren stark ausgebaut und beschäftigt zur Zeit über 250 Berater in den Niederlassungen Amsterdam, Brüssel, Bukarest, Dublin, Düsseldorf, London, Madrid, Mailand, München, Paris, Warschau und Zürich. Für weitere Informationen siehe europe.milliman.com

