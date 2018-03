Aviso: Schiff Ahoi! Der Twin City Liner startet am Freitag in die neue Saison

Fototermin am Freitag, den 22. März zum Start des Linienbetriebs 2013

Wien (OTS) - Der Frühling beginnt auf der Donau. Am kommenden Freitag startet der Twin City Liner in die neue Saison. Erstmals legt der Donaubolide in diesem Jahr von der Schiffsstation "City" am Schwedenplatz in Richtung Bratislava ab und fährt erfolgreich in seine achte Saison.

Zum Saisonstart an Bord des Schiffes sind über 100 SeniorInnen, die an diesem Tag einen Ausflug nach Bratislava machen. Beim Fototermin anlässlich des Saisonstarts 2013 werden außerdem zahlreiche Angebote präsentiert, die das Reisen mit dem Twin City Liner für spezielle Zielgruppen wie Familien und PensionistInnen noch attraktiver machen.

Beim Saisonstart mit dabei sind Peter Hanke, Geschäftsführer der Wien Holding, Dir. Andreas Hopf, Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, Bereichsleiter MyCentrope sowie Bundesminister a.D. Karl Blecha, Vorsitzender des Pensionistenverbands Österreichs, Ronald Schrems Geschäftsführer der Central Danube GmbH. und Frantisek Stano, Tourismusdirektor Bratislava.

Datum: 22.3.2013, um 11:30 Uhr



Ort:

Schiffsstation Wien City

Schwedenplatz, 1010 Wien



