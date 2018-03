Finanzbuddha: Aussagen von Ewald Nowotny angesichts der Finanzaffäre der Stadt Linz grotesk

Chef der Nationalbank beklagt österreichweit zu niedriges Bildungsniveau im Finanzbereich

Wien (OTS) - Anlässlich der Präsentation eines Fortbildungstools für Jugendliche beklagte vor wenigen Tagen der Chef der Österreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, das niedrige Bildungsniveau der Österreicher im Finanzbereich.

So löblich das Bemühen um mehr Allgemeinwissen um die Finanzwirtschaft ist, so grotesk sind die Aussagen des ehemaligen Wirtschaftsprofessors. Aufmerksame TV-Zuseher erinnern sich noch an eine legendäre Club-2-Sendung aus dem Jahr 1994, bei der der damalige Volkswirtschaftsprofessor und heutige Nationalbankchef allen Ernstes behauptete, wenn ein Geschäft einmal gut gehe, könne es Zufall wie im Lotto sein, würde es jedoch mehrmals hintereinander gut gehen, stecke ein System dahinter und man könne nicht von Spekulation sprechen. Der Wirtschaftsprofessor der Universität Würzburg, Ekkehard Wenger, bezeichnet diese Aussagen noch heute als haarsträubenden Unsinn.

Man könnte die Aussagen von Ewald Nowotny als unbedeutend abtun, wäre der gleiche Mann nicht als ehemaliger Generaldirektor der BAWAG in den Finanzskandal der Stadt Linz involviert.

Linzer Swap: "Geschäft mit erheblichen Risiken"

Im Kontrollausschuss der Stadt Linz hatte Novotny gemeint, es handle sich bei den Swaps um "ein Geschäft mit erheblichen Risiken" wäre jedoch nicht unüblich gewesen. Die Frage sei nur, welche Absicherung es gegeben habe. Nowotny regte an, sich zu überlegen, ob Gemeinden künftig nicht angehalten sein sollten, hier vorsichtiger zu agieren. "Man sollte für die Zukunft daraus lernen," betonte der Nationalbank-Gouverneur und meinte, " es ist richtig, wenn man versucht, das Risiko hier ein wenig herunterzufahren".

Es bleibt zu hoffen, dass in den Fortbildungstools, die von der Nationalbank vorgestellt wurden, eine eindeutigere Definition eines hochspekulativen Derivats mit unüblicher Marktausgestaltung vorzufinden ist, und Nutzer dieses Tools lernen, das Risiko zur Gänze herunterzufahren, meint dazu Finanzbuddha-Sprecher Robert Süss.

