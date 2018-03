ferienspiel-Action jetzt auch in den Osterferien

Von 23.3. bis 2.4.2013 stehen beim wienXtra-osterferienspiel für alle Kinder bis 13 Jahren Ferienabenteuer auf dem Programm

Wien (OTS) - Holli Knolli hat eine tolle Oster-Überraschung für seine Fans: Auch in den Osterferien von 23.3. bis 2.4.2013 gibt es jetzt ein ferienspiel mit zahlreichen Aktionen in ganz Wien. Zwei Highlights sind die Osterspieltage in der spielebox und die Märchentage im Wiener Rathaus. Das Programm finden Kinder in der Märzausgabe der familientage-Broschüre - der Mittelteil ist vollgepackt mit Holli-Action! Familien finden in der familientage-Broschüre wie jeden Monat, tolle Tipps für Ausflüge, Unternehmungen, Kulturangebote und Feste. www.familientage.at.

Oster-Highlights für alle!

Wer in den Osterferien in Wien ist, hat Glück, denn es stehen ganz besondere Highlights auf dem Programm: Am 27. und 28. März 2013 verwandeln die wienXtra-Märchentage das Wiener Rathaus in eine bunte Märchenwelt mit wunderbaren MärchenerzählerInnen, zahlreichen Kreativ-, Spiel- und Schminkstationen und zauberhaften Walking Acts. Beim Oster-Familienspieltag in der spielebox, am 29.3., dreht sich alles um Spiele mit Hasen, Hühnern und Eiern. Mit Riesen-Zicke-Zacke-Hühnerkacke werden die BesucherInnen sogar selbst zu Hühnern und Hähnen und im Spiele-Tauschregal können eigene Spiele gegen andere getauscht werden. In den Games-Workshops am 23. und 29.3. kommen Fans von Computer- und Konsolenspielen auf ihre Kosten.

Holli Knolli und der Osterhase - ein geniales Duo

Eine Rettungszentrale und den ORF Backstage besichtigen, das Neujahrsfest der Sikh oder das Pessach-Fest feiern, Höhlen-Klettern, die Frühlingsnatur erforschen, neue Sportarten testen oder für Kids maßgeschneiderte Theater- und Museumsangebote erleben - das ferienspiel-Programm steckt voller Erlebnisse. Mit dabei sind natürlich auch kreative Oster-Basteleien und Musikaktionen.

März-Tipps für Familien

Das osterferienspiel-Programm ist Teil der familientage-Broschüre im März, die Familien natürlich auch außerhalb der Osterferien tolle Freizeittipps bietet. Einfach reinschmökern und gemeinsam Abenteuer erleben!

osterferienspiel 2013

23.3. bis 2.4.2013

ferienspiel-Hotline: Tel. 4000-84 400, ferienspiel @ wienXtra.at www.familientage.at

www.holliknolli.at

wienXtra-Märchentage - Eintritt frei!

27. und 28.3.2013, 11.00 - 18.30 Uhr

1., Wiener Rathaus (Festsaal und Nebenräume) - Eingang Lichtenfelsgasse

www.familientage.at

spielebox-Osterspecial - Teilnahme gratis!

Oster-Spieltag für alle von 4 bis 13 Jahren: Fr, 29.3., 14.00 - 17.30 Uhr

Games-Workshops für alle von 7 bis 12 Jahren

Sa, 23.3, 10.15 Uhr und 12.00 Uhr und Fr, 29.3., 14.15 Uhr und 16.00 Uhr (Dauer 1,5 Stunden)

Online-Anmeldung in der Woche der Workshops erforderlich! wienXtra-spielebox, 8., Albertgasse 35/II;

www.spielebox.at

