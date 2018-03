Adriana Díaz Triana ist FEMtech-Expertin des Monats März

Wien (OTS/BMVIT) - Um die Leistungen von Frauen und die Wichtigkeit von weiblicher Kreativität und der weiblichen Perspektive im Technologie- und Forschungsbereich sichtbar zu machen, wählt eine interdisziplinär besetzte, unabhängige Jury aus hochrangigen Vertreterinnen und Vertretern der Wirtschaft, der Wissenschaft und des Personalmanagements eine herausragende Expertin aus der FEMtech Expertinnendatenbank auf dem Gebiet der Forschung und Technologie zur "FEMtech-Expertin des Monats". Im März 2013 konnte die Chemieingenieurin Adriana Díaz Triana die Wahl der Jury für sich entscheiden. ****

Seit Jänner 2009 ist die gebürtige Venezolanerin bei der ECODESIGN company mit der Berechnung von Ökobilanzen sowie des Product Carbon Footprint (CO2-Fußabdruck von Produkten) betraut. Zudem leitet sie das Forschungsvorhaben der Internationalen Energieagentur (IEA) zu energieeffizienten Elektro- und Elektronikgeräten (4E) und ist am aktuell laufenden EU-Projekt zur "Kreislauffähigkeit von textilen Bodenbelägen" als Expertin beteiligt. In all diesen Projekten bringt sie ihre langjährige Erfahrung im Bereich der methodischen Umweltbewertung ein.

Bevor sie im Rahmen ihrer Berufslaufbahn nach Österreich kam, war Diaz Triana in Cambridge, USA (MIT - Massachusetts Institute of Technology), und in der Schweiz (Alliance for Global Sustainability -AGS sowie bei der ETH Zürich, Center for Sustainability) tätig.

Ihre akademische Ausbildung hat Diaz Triana an der Simón Bolívar Universität in Venezuela absolviert und dort ihren Bachelor (BSc) und ihren Master (MSc) in Chemieingenieurwesen abgeschlossen. Ihre Dissertation schrieb sie im Umweltmanagementbereich an der Northeastern University (NU) in den USA. Hier erstellte sie als Forschungsassistentin die erste Ökobilanz (Life Cycle Assessment, LCA) für die amerikanische Pulvermetallurgie-Industrie. Ausschlaggebend für ihre weitere Berufslaufbahn war der Erhalt des "Fullbright Stipendiums" während ihrer Ausbildungszeit, welches es ihr ermöglichte, sich in Amerika in ein Themenfeld zu vertiefen, welches in ihrem Heimatland Venezuela noch nicht vorrangig war.

Diaz Triana vertritt die Meinung, dass es an der Zeit ist, Frauen in naturwissenschaftlich-technischen Berufen als normal anzusehen und nicht mehr als etwas Besonderes. Dahingehend ist es ihr wichtig, Frauen vor allem in diesen Bereichen Unterstützung anzubieten und ihnen Wege und Möglichkeiten aufzuzeigen für sie spannende Themen zu erarbeiten und als Forscherin aktiv zu sein. Dies kann zum Beispiel mit Hilfe von Stipendien geschehen - was vor allem für Diaz Triana ein wichtiger Impuls für ihre Karriere war.

Alle Informationen auf www.femtech.at.

Mit der monatlichen Expertinnenwahl stellt das BMVIT seit März 2005 Frauen aus der FEMtech Expertinnendatenbank vor, die sich erfolgreich im Technologie- und Forschungsbereich etabliert haben. Das ausführliche Porträt der "FEMtech-Expertin des Monats" sowie zur FEMtech Expertinnendatenbank finden Sie auf www.femtech.at. (Schluss)

