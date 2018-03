Aviso 22.3.: Goldener Rathausmann für Markus Lanz

Wien (OTS) - Informationsstadtrat Christian Oxonitsch überreicht dem "Wetten dass..?"-Moderator Markus Lanz am kommenden Freitag den Goldenen Rathausmann im Wiener Rathaus. Die Überreichung ist eine Willkommensgeste an Lanz, der mit "Wetten dass..?" am 23.3. in der Wiener Stadthalle gastiert.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich willkommen!

Bitte merken Sie vor:

Datum: 22.3.2012, um 09.30 Uhr

Ort: Wiener Rathaus, Stadtsenatssitzungssaal

Eingang Lichtenfelsgasse, Feststiege 1, 1082 Wien

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Florian Weis

Mediensprecher Stadtrat Christian Oxonitsch

+43 1 4000 81440

florian.weis @ wien.gv.at

http://www.oxonitsch.at/