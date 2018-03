Pionier-Projekt von Ja! Natürlich und VIER PFOTEN: "Bio-Eier, mit Liebe gemacht"

Wien (OTS) - Seit mehr als einem Jahr kooperiert Ja! Natürlich mit der österreichischen Tierschutzorganisation VIER PFOTEN zur Verbesserung der Standards in der Bio-Nutztierhaltung. Das erste Projekt widmet sich einer Kernproblematik bei der Eierproduktion, den männlichen Küken. Ab sofort und rechtzeitig vor Ostern bringt

Ja! Natürlich erstmals Eier von Hühnern auf den Markt, deren männliche Brüder unter erstklassigen Mastbedingungen weiterleben durften, "Bio Eier, mit Liebe gemacht".

Während Betrug und Etikettenschwindel aktuell das Vertrauen der Verbraucher in ganz Europa erschüttern, setzt Ja! Natürlich gemeinsam mit VIER PFOTEN einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Bio-Nutztierhaltung in Österreich, konkret in der Hühnerhaltung. War es früher üblich und selbstverständlich, Henne und Gockelhahn gemeinsam zu nutzen, ist diese Praktik in den letzten Jahrzehnten aufgegeben worden. "Immer mehr, immer größer und immer schneller war über viele Jahre die Devise in der Lebensmittelproduktion - nicht nur in der Hühnerhaltung.

Ja! Natürlich hat sich von Anfang an als wert- und qualitätsvolle Alternative zu dieser Entwicklung verstanden und bietet seit nun mehr als 19 Jahren den heimischen Konsumenten Bio-Lebensmittel in höchster Qualität zu leistbaren Preisen an. Diese Pionierarbeit, immer wieder neue Verbesserungen zu verwirklichen, treibt uns seit jeher an. Wir scheuen uns dabei auch nicht heikle Themen 'anzupacken' - und uns selbst strengere Vorgaben zu setzen als das Gesetz es vorsieht", so Martina Hörmer, Geschäftsführerin von Ja! Natürlich.

Pionier-Projekt "Bio Eier, mit Liebe gemacht"

Die Eier der neuen Zweinutzungsrasse, des Moosdorfer Haushuhns, sind das sichtbare Ergebnis eines Pionier-Projektes zur Rückbesinnung auf das, was früher schon für gut befunden wurde und bewährt war:

Henne und Hahn groß zu ziehen und zu nutzen. Das Moosdorfer Haushuhn ist dabei eine Hühnerrasse, bei der die Hennen etwas weniger und etwas kleinere Eier legen - im Vordergrund steht nicht die maximale Leistung, sondern das Wohl der Tiere. Natürlich haben die insgesamt rund 6.000 Hennen in der Biohaltung ausreichend Auslauf ins Freie, können sich draußen frei bewegen und bekommen hochwertiges, gentechnikfreies Bio-Futter. Aber nicht nur die Hennen legen hier unter besten Bedingungen die Eier, sondern vor allem werden in diesem Projekt auch die männlichen Tiere aufgezogen.

Gockel-Pionierprojekt im Schutze des Waldes

Mitte Jänner 2013 startete Ja! Natürlich gemeinsam mit VIER PFOTEN einen Versuch, der einen vollständig neuen Ansatz in der Aufzucht von Hühnern darstellt: 3.000 männliche Küken des Moosdorfer Haushuhns wurden zur Vormast eingestallt. Nach sechs bis sieben Wochen werden die Hähne in Kleingruppen von je 200 Tieren in einen Wald gebracht. Dort stehen ihnen flexible Hütten bzw. Unterstände mit Sitzstangen zur Verfügung. Für Witterungsschutz und zuverlässige Wasserversorgung sowie ständige Betreuung und Fütterung mit Bio-Getreide ist gesorgt. Die Haltungsperiode der Hähne wird so auf fünf bis sechs Monate ausgedehnt. Dies entspricht der mindestens vierfachen Dauer einer konventionellen Hühnermast und der mindestens doppelten Dauer der Biomast. "Bereits vor Start war für uns klar, dass wir dieses Projekt in einem wirklich großen Umfang umsetzen möchten. Allerdings standen wir vor der Herausforderung, dass in Österreich nicht ausreichend Biostallungen zur Verfügung stehen. Auf Grund der gegebenen Rahmenbedingungen haben wir schließlich die gegenwärtige Haltungsform mit mobilen Freiland-Stallungen entwickelt. Sie ermöglichen uns, die Vorgaben, unter denen die männlichen Tiere aufgezogen werden, sehr genau festzulegen", erklärt Andreas Steidl, Direktor des Ja! Natürlich Qualitätsmanagements und Initiator dieses Projektes.

Im Vorfeld gab es mehrere Versuchsreihen, die sich vor allem mit der optimalen Fütterung der männlichen Tiere auseinandersetzten. Auch Fragen bezüglich der zu verwendenden Rassen, Tiergesundheit und Herdenverhalten der Hühner und Gockel wurden genau untersucht. Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter von VIER PFOTEN begleitete die Entwicklungsphase mit Know-how, Recherche und wissenschaftlicher Beratung. Das vorliegende Projekt ist das Ergebnis intensiver Arbeit.

Wegweisende Kooperation von Ja! Natürlich mit VIER PFOTEN

"Wir freuen uns sehr, seit mehr als einem Jahr VIER PFOTEN als Kooperationspartner zur Seite zu haben: Gemeinsam mit der Tierschutzorganisation erarbeiten wir für Ja! Natürlich - stets unter Einbeziehung wissenschaftlicher Erkenntnisse - neue Standards und Richtlinien für alle Nutztierarten und können nach intensiver Vorarbeit das erste Ergebnis, dieses Projekt, vorstellen", erklärt Martina Hörmer. "Unser gemeinsames Anliegen ist es, artgerechte Tierhaltung im Bio-Bereich weiter zu fördern und praktische sowie wissenschaftlich fundierte Lösungen für die landwirtschaftliche Tierhaltung zu finden, die verbesserte Tierschutzaspekte beinhalten. Das Zweinutzungsrassen-Projekt Moosdorfer Haushuhn ist nun die erste großflächige Umsetzung nach vielen kleinen Feldversuchen. Gemeinsam mit Ja! Natürlich wurde damit ein wichtiger Schritt zur nachhaltigen Verbesserung der Hühnerhaltung für die Eierproduktion in Österreich gesetzt", ergänzt VIER PFOTEN Geschäftsführer Heli Dungler. "Ja! Natürlich und VIER PFOTEN wollen mit ihrer Kooperation stetig bessere Lebensbedingungen für die Tiere erreichen und gemeinsam nach Lösungen suchen. Nur ein ganzheitlicher Ansatz kann dabei Wege in eine natürlichere Zukunft weisen", sind sich Dungler und Hörmer einig. Worüber sie ebenfalls einer Meinung sind: "Das Projekt soll Modellcharakter haben und zeigen, dass gerade in Zeiten einer extremen Spezialisierung in der Herstellung tierischer Produkte ein positiver Schritt zurück möglich und realisierbar ist".

"Eier mit Liebe" gelegt für Österreich und ab sofort im Handel erhältlich

"Es ist die Aufgabe eines Pioniers neue Wege zu beschreiten. Mit diesem Projekt stehen wir am Anfang eines solchen. Wir hoffen sehr, dass die Kunden dieses hochqualitative Angebot schätzen und annehmen werden. Denn letztlich entscheidet immer der Kunde, ob Projekte wirklich im großen Rahmen ausgeweitet werden können", so Martina Hörmer.

Die ersten Produkte aus der Initiative, die Ja! Natürlich Ostereier des Moosdorfer Haushuhns, sind seit 25. Februar in allen MERKUR Märkten erhältlich. Die ersten Frischeier werden ab 18. März in allen MERKUR Märkten - und in weiterer Folge dann auch in ausgewählten BILLA Filialen - verfügbar sein. Alle Eier stammen aus biologischer Freilandhaltung, die Hühner werden mit hochwertigem Bio-Futter gefüttert und es kommen, wie bei allen Ja! Natürlich Bio-Eiern, keine künstlichen Stoffe zur Färbung des Ei-Dotters zum Einsatz.

