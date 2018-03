Straßen sind heute großteils nass

Schneefahrbahnen und Schneematsch in höheren Lagen möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, 19. März, sind die Fahrbahnen der Straßen in Niederösterreich großteils nass, in höheren Lagen im Waldviertel und im Alpenvorland muss vereinzelt mit Schneefahrbahnen und Schneematsch gerechnet werden. Die Neuschneemengen belaufen sich im Waldviertel und im Industrieviertel auf jeweils bis zu zehn Zentimeter und im Mostviertel auf bis zu fünfzehn Zentimeter.

Kettenpflicht besteht aktuell für Fahrzeuge ab 3,5 Tonnen auf der B 21 über den Ochsattel und den Rohrerberg, der L 134 zwischen Gutenstein und Schwarzau im Gebirge sowie der B 71 über den Zellerrain. Die Temperaturen beliefen sich heute in der Früh auf zwischen - 4 Grad in Groß Gerungs und + 4 Grad in Tulln, Pottenstein und Korneuburg. Im Raum Ottenschlag und Waidhofen an der Thaya kommt es abschnittsweise zu leichten Schneeverwehungen.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

