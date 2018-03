Seminar: Social Media Marketing - Social Media optimal für Marketing und Kommunikation nutzen

Unternehmen versuchen mit Präsenz auf verschiedenen Social Media-Angeboten ihre Branding- und Marketingziele noch besser zu erreichen. Dabei werden soziale Netzwerke für die Interaktion von Marken mit ihren Fans und Kritikern genutzt. Deswegen bezeichnet man diese Form auch als Netzwerk- oder Mitmach-Marketing. Wer wissen möchte, welche Instrumente des Social Media Marketings sich für bestimmte Zielgruppen eignen, und wie die spezifische Ansprache erfolgen sollte, ist hier genau richtig. In diesem Media Workshop für Fortgeschrittene erfahren Interessierte am 10. April in Hamburg, welchen Mehrwert Sie aus Social Media für ihr Online-Marketing ziehen können, und wie sie die verschiedenen Netzwerke in ihrer Kommunikation optimal einsetzen.

Social Media Marketing - Social Media optimal für Marketing und Kommunikation nutzen Termin: 10.04.2013 in Hamburg Mehr Informationen unter: www.media-workshop.de/pm/1959

Referent Kai Heddergott zeigt, wie man Social Media in sein Marketing-Konzept einbindet. Die Teilnehmer kennen die wichtigsten Begriffe und Tools im Social Media Marketing, wissen, welche Kennzahlen relevant sind und wie sie die Kommunikation im Social Web für ihre Ziele nutzen. Hier erfahren sie, wie sie mit Social Media Marketing neue Zielgruppen erreichen, Bestandskunden an sich binden und wertvolle Kontakte generieren. Dabei wird auf die Chancen und Risiken des Social Media Marketings für die Öffentlichkeitsarbeit eingegangen. Diese Weiterbildung richtet sich an alle, die soziale Netzwerke und Web 2.0-Elemente erfolgreich in ihr Online-Marketing integrieren wollen.

Über den Referenten:

Kai Heddergott ist selbstständiger Kommunikationsberater und seit 1995 als Autor und Dozent zu den Themen Online-Kommunikation und Multimedia tätig. Er berät seine Kunden bei der Konzeption und der Realisierung von internen und externen Kommunikationsmaßnahmen sowie beim Einsatz zeitgemäßer Off- und Online-Medien. In seiner Tätigkeit als Projektleiter Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beim MMB Institut für Medien- und Kompetenzforschung in Essen war er viele Jahre als Mitglied in der Jury und Nominierungskommission des Grimme Online Award tätig.

Über die Media Workshops:

Über 11.000 Kommunikationsfachleute, Marketing-Profis und Führungskräfte haben seit 2001 an Media Workshops teilgenommen. Das praxisnahe Weiterbildungsprogramm bietet insgesamt rund 45 Themen zu Pressearbeit, PR, Social Media und Marketing sowie zu Präsentationstechniken und Führungskompetenz. Anfang 2012 wurde die Marke Media Workshop von drei ehemaligen Mitarbeiterinnen der news aktuell GmbH, einer Tochter der Deutschen Presse-Agentur dpa, übernommen. Seit September 2012 sind die Media Workshops ein zertifizierter Bildungsanbieter. Die Zertifizierung erfolgte durch den Weiterbildung Hamburg e.V.

Das Seminarprogramm 2013 im Online-Seminarfinder:

www.media-workshop.de

Das Seminarprogramm 2013 zum Download:

www.media-workshop.de/pdf/seminarprogramm_2013.pdf

