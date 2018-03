Innovation & Investition: Die Humantech-Entrepreneurs

Graz (OTS) - Unternehmertum in der Humantechnologie-Branche ist geprägt von wissenschaftlicher Innovation und finanzieller Investition. Eine Bestandsaufnahme im Rahmen der "Executive Lounge" des steirischen Humantechnologie-Clusters.

Unternehmensgründungen in der Humantechnologie (Life Sciences, Biotechnologie, Medizin, Medizintechnik, Pharma) bedingen wissenschaftliche Exzellenz - eine Voraussetzung, die bei den meisten Gründerinnen und Gründern ebenso gegeben ist wie die Marktfähigkeit der Innovation. Es geht aber auch um die Finanzierbarkeit und dabei gibt es in Österreich in den frühen Phasen eines Unternehmens (Businessplanerstellung, Unternehmens-gründung, Start erster Projekte in und mit eigener Infrastruktur) ein großes Angebot an seed- und pre-seed-Finanzierungen durch öffentliche Förderorganisationen. Wolfram Anderle, Innovations- und Technologiebeauftragter der Austria Wirtschaftsservice GmbH und des ERP-Fonds, berichtete im Rahmen der Executive Lounge darüber, dass in den letzten Jahren Finanzierungen in Form von "Business-Angel- und Gründer-Fonds mit einem Volumen von rund 125 Millionen Euro zur Verfügung gestellt wurden. Wenn es aber darum geht, spätere Unternehmensphasen durch Beteiligungskapital, also privates Venture Capital zu finanzieren, sind wir im deutschsprachigen Raum im Europavergleich leider die Schlusslichter".

Auch für Mag. Emmerich Wutschek, Geschäftsführer der Science Park Graz GmbH, ist "die Finanzierung von österreichischen Gründerprojekten in der seed-Phase auch im internationalen Vergleich sehr gut." In diesem Zusammenhang lobte er ausdrücklich die Arbeit der Förderorganisationen aws, FFG und SFG. "In den letzten Monaten gibt es aber auch Bewegung bei den Privatinvestoren in Österreich, wie wir im Rahmen unseres Science-Park-Investment-Clubs und des Business-Angel-Days feststellen konnten." Wolfram Anderle erklärte die vergleichsweise größere Zurückhaltung privater Investoren mit kulturellen Unterschieden: "Wenn Sie in Österreich, Deutschland oder der Schweiz durch eine Kamera schauen, blicken Sie durch einen Sucher. In Großbritannien benutzen Sie dazu den Finder."

Unternehmerinnen und Unternehmer mit Zukunft

Ihre Geschäftsidee bereits gefunden haben eine Unternehmensgründerin und zwei Unternehmensgründer, alle im "akademischen Inkubator" Science Park Graz angesiedelt. Dr. Eva Sigl erzählte über ihr Unternehmen InFact, hervorgegangen aus einem EU-Projekt der TU Graz, das sich mit Infektions-Prophylaxe und früher Infektions-Erkennung beschäftigt. "Meine Unternehmenspartnerin und ich sind immer noch begeisterte Wissenschafterinnen und werden das wahrscheinlich immer bleiben. Mittlerweile sind wir aber auch sehr gerne Unternehmerinnen. Unser langfristiges Ziel ist es, nach Abschluss aller Studien eine erfolgreiche Produktion unseres Diagnose-Kits zum frühzeitigen Infektionsnachweis aufzubauen."

Ein weiteres Projekt, Murmur Detect, entwickelt ein System, mit dem man Anzeichen für Herzfehler bei Neugeborenen nichtinvasiv, automatisiert und schnell erkennen kann. Das Team befindet sich in der Phase der Machbarkeitsstudien und führt gleichzeitig aktive Gespräche mit Fördergebern. Inzwischen sind schon mehrere Patente anhängig und auf Grund der Einzigartigkeit des Produktes ist langfristig großes Wachstumspotenzial vorhanden.

Ebenfalls mit großen Erwartungen in die Zukunft blickt Dr. Stefan Liebminger, Gründer von roombiotics, das sich mit "Lösungen für eine optimierte Hygiene in schwer zugänglichen Bereichen" beschäftigt. Hervorgegangen ist dieses Unternehmen aus dem Projekt "Innovative Konzepte in der Reinraumtechnologie", das Liebminger am Research Center Pharmaceutical Engineering (RCPE) leitete. "Wir haben viele weitere Ideen im Kopf, aber jetzt heißt es v.a. in unternehmerischer Hinsicht lernen, lernen, lernen und rasch solide Produkte auf die Beine zu stellen. Mittelfristig wollen wir die Kooperation mit Kompetenzzentren wie dem Austrian Centre of Industrial Biotechnology (ACIB) ausbauen. Und wir wollen hier Arbeitsplätze schaffen - schon damit der Großteil der Absolventen der Grazer Universitäten in Zukunft nicht mehr nach Wien gehen muss ..."

Venture Capital und Crowdfunding

Damit die Unternehmensgründer ihre Ziele verwirklichen können, werden sie in weiterer Folge "Venture Capital" benötigen. Seine Expertíse auf diesem Gebiet präsentierte Mag. Michael Schmidbauer, CEO der M27 FEDAS Management und Beratungs GmbH. "Wir sind seit 17 Jahren im Bereich Förderung und Finanzierungsberatung unterwegs und betreuen aktuell drei Unternehmen aus dem Science Park Graz. Unsere Erfahrung ist, dass sehr viele Unternehmen nach fünf bis sieben Jahren scheitern - entscheidend dabei ist meist die fehlende Vertriebskompetenz." Wolfram Anderle von der aws wies darauf hin, dass von 200 seed-finanzierten Projekten die Hälfte auch nach der Startphase überlebt habe, "und ein Drittel dieser Unternehmen wurde wiederum zu echten High-Flyern!"

Moderiert wurde die Executive Lounge von Cluster-Geschäftsführer Robert Gfrerer, der auch die Frage stellte, ob beispielsweise "Crowdfunding" in Zukunft eine Möglichkeit sein könnte, Beteiligungskapital aufzutreiben. "Hier ist tatsächlich sehr viel in Bewegung", erzählte Michael Schmidbauer. "Institutionelle Investoren steigen in immer spätere Phasen der Unternehmensentwicklung ein, da kann Crowdfunding eine interessante Ergänzung sein." Schmidbauer ist jedoch noch nicht sicher, ob es bei den "Crowdfunding-Matching-Plattformen" bleiben wird, oder ob es sich eher Richtung "gemanagtes Crowdfunding" entwickelt. "Es wird Sie nicht überraschen, dass ich annehme, dass dem gemanagten Crowdfunding die Zukunft gehört."

