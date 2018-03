Favoriten: Ohrenschmaus und Gaumenfreuden am Mittwoch

Wien (OTS) - Melodien von Chopin, Dvorak, Kreisler und anderen Tondichtern spielen die Geigerin Gabriele Fussgänger-Karlinger und die Pianistin Doris Fuchs am Mittwoch, 20. März. Um 11.30 Uhr fängt das gemütliche Beisammensein im "Waldmüller-Zentrum" (10., Hasengasse 38) an. Im Rahmen dieser Zusammenkunft werden kulinarische Genüsse und Wohlklänge vereint. Die Devise lautet "Salonmusik zu Mittag" und es ist ein Eintrittsgeld von 3 Euro zu zahlen. Während Lieder aus alter Zeit ertönen, schnabuliert das Publikum typisch wienerische Leckerbissen, beispielsweise ein Salonbeuscherl, ein Schnitzel oder mancherlei Süßigkeiten. Der Favoritner Gastronom "Der Ringsmuth" verkauft die Gerichte zu kulanten Preisen. Um die Organisation kümmert sich die ARGE "Kultur 10". Auskünfte und Anmeldungen: Telefon 0660/464 66 14 bzw. Telefon 0699/814 49 056. Zuschriften an die Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10" per E-Mail:

waldmuellerzentrum@chello.at.

o Allgemeine Informationen: Veranstaltungen im "Waldmüller-Zentrum" (Arbeitsgemeinschaft "Kultur 10"): www.wien-favoriten.at

