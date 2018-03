Delticom/Pnebo: Neue Motorradreifen für jeden Kundenbedarf / Zweiradbereich startet gut sortiert in die Saison 2013

Den Kundenwunsch im Blick: Seit Jahresbeginn verantwortet mit Andreas Faulstich ein langjähriger Branchenkenner die weltweiten Zweirad-Aktivitäten bei Europas führendem Internet-Reifenhändler Delticom AG in Hannover. Faulstichs Team setzt auf die vielfältigen Stärken im Zweiradbereich der Delticom: "Nicht nur die ganzjährig hohe Verfügbarkeit der Artikel, sondern vor allem die breit aufgestellte Produktpalette in den verschiedenen Zweirad-Segmenten gehört zu den großen Vorteilen, von denen 2013 sowohl unsere Endkunden als auch unsere Handelspartner gleichermaßen profitieren können", so Faulstich. "Ob Chopper, Großroller oder Reise-Enduro-Reifen: Unsere Kunden finden im Sortiment alles, was das Bikerherz begehrt - Hauptsache es hat ein Profil." Zubehörartikel wie Motorradschläuche oder Mousse für Offroadreifen ergänzen das Zweirad-Sortiment der Delticom. Fachhändler finden unter www.pnebo.de ein breites Angebot zu günstigen Preisen.

Endverbraucher profitieren auf www.MotorradreifenDirekt.de von der großen Reifen-Auswahl - zu guten Preisen und ganzjährig hoher Verfügbarkeit. Ihren individuellen Motorradreifen passend zu ihrer Maschine finden Motorrad- und Rollerfahrer einfach und schnell mithilfe der umfangreichen Bereifungsdatenbank.

Breite Produktpalette mit hoher Verfügbarkeit Das Portfolio der Zweiradspezialisten reicht von allen etablierten Motorrad-Premiumherstellern wie Michelin, Metzeler oder Pirelli über renommierte Qualitätsmarken wie Sava, Heidenau oder Avon. Zusätzlich offeriert das Delticom-Zweirad-Team seinen Kunden exklusive Vertriebslinien aus verschiedenen Segmenten. Dazu gehören renommierte Offroadreifen der italienischen Marke GoldenTyre, preis-leistungsstarke Chopperreifen wie der M66 Tour King von FullBoreUSA oder auch Quadreifen von Maxxis, Goldspeed oder Wanda. Im Roller- und Moped-Bereich bietet der Reifenprofi exklusiv die türkische Traditionsmarke Anlas. Neu im Sortiment 2012/2013 sind beispielsweise hochwertige Winter- und Ganzjahresreifen wie der Anlas MB-81 oder MB458 Wintergrip in allen gängigen Rollerreifengrößen. Mit der Exklusivmarke Maxima bekommen budgetbewusste Roller-Kunden ebenfalls gute Alltagsreifen in vielen gefragten Größen - made in Europe.

Pnebo.de: Zahlreiche Vorteile für Handelspartner Handelspartner profitieren neben hoher Verfügbarkeit bei allen Marken vor allem von einer frachtfreien und schnellen Lieferung bereits ab einem Reifen. Und mehr: "Wir liefern bei Bedarf gern im Neutralversand direkt an den Endkunden", erläutert Vertriebsleiter Oliver Pflaum. "Ob Sport-Touring-Racer, Motocrosser oder Rollerfahrer, bei uns bekommt jeder Kunde seinen individuellen Reifen - das ganze Jahr über."

Onlineshop für Fachhändler: www.Pnebo.de Onlineshop für Endverbraucher: www.MotorradreifenDirekt.de (Österreich: www.MotorradreifenDirekt.at / Schweiz: www.MotorradreifenDirekt.ch)

