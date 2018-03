Anticimex übernimmt Teile der Schädlingsbekämpfungsaktivitäten von ISS

Wien (OTS) - Anticimex und ISS haben einen Geschäftsabschluss bekannt gegeben, der die Gründung eines internationalen Schädlingsbekämpfungsunternehmens zur Folge hat:

- Anticimex erwirbt 100% der Schädlingsbekämpfungsaktivitäten von ISS in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien und der Schweiz

- Als Teil des Geschäftsabschlusses haben ISS und Anticimex einer strategischen Partnerschaft zugestimmt, die sich auf die 12 Länder bezieht, in denen die Geschäftstätigkeiten von ISS im Schädlingsbekämpfungsbereich übernommen werden, sodass Anticimex der bevorzugte Partner für die Erbringung von Schädlings-bekämpfungsdienstleistungen bei den ISS-Kunden werden wird

- Für ISS geht die Veräußerung Hand in Hand mit einer verstärkten strategischen Schwerpunktsetzung in den betroffenen Ländern. Die Kerngeschäftstätigkeiten sollen stärker fokussiert und der Fremdkapitalanteil von ISS International weiter gesenkt werden

Der Geschäftsabschluss zwischen Anticimex und ISS hat die Gründung eines internationalen Schädlingsbekämpfungsunternehmens zur Folge, da Anticimex die Schädlingsbekämpfungstätigkeiten von ISS in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien und der Schweiz übernehmen wird. Dieser Geschäftsabschluss beinhaltet auch die Übernahme der Geschäftstätigkeit von ISS im Waschraumbereich in Australien, Italien und Neuseeland.

Der Konzernverbund, der als Anticimex auftreten wird, wird nun mit mehr als 3.000 Mitarbeitern rund 2,2 Millionen Kunden in Australien, Österreich, Belgien, Dänemark, Finnland, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden und der Schweiz betreuen. Im Jahr 2012 belief sich der kombinierte Proforma-Umsatz auf etwa SEK 3.2 Milliarden.

Als Teil des Zusammenschlusses haben ISS und Anticimex einer strategischen Partnerschaft zugestimmt, die sich auf die 12 Länder bezieht, in denen die Aktivitäten von ISS im Schädlingsbekämpfungsbereich übernommen werden und in denen Anticimex der bevorzugte Partner für die Erbringung der Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen bei den ISS-Kunden werden wird.

"Aus dem Zusammenschluss von Anticimex und ISS Schädlingsbekämpfung entsteht ein internationales Schädlingsbekämpfungsunternehmen. Wir führen zwei spezialisierte Unter-nehmen zusammen, die ausgezeichnet zueinander passen, da sie die gleiche Unterneh-mensphilosophie teilen, über das gleiche Verständnis hinsichtlich lokalem Unternehmertum verfügen und die gleiche Schwerpunktsetzung im Schädlingsbekämpfungsbereich aufweisen. Wir freuen uns darauf, auf unsere starken Marktpositionen aufzubauen sowie unser führendes Know-How, unsere qualitativ hochwertigen Dienstleistungen, Methoden und Werte wirksam einzusetzen."

"Wir freuen uns auch sehr darüber, dass wir uns mit ISS auf eine strategische Partnerschaft geeinigt haben, wodurch wir Zugang zu ISS-Kunden bekommen und in Zukunft in Märkten, die für Anticimex relevant sind, ein noch interessanterer Geschäftspartner für Versicherungsunternehmen und andere Partner sowie Kunden sein werden", kommentiert Olof Sand, Geschäftsführer von Anticimex. "Der Verkauf dieses Teils unserer Schädlingsbekämpfungstätigkeiten ergibt sich als Konsequenz aus der Strategie von ISS, im Rahmen derer wir die Geschäftsprozesse unseres Unternehmens verstärkt stromlinienförmig gestalten. Bevor wir mit Anticimex ins Gespräch getreten sind, haben wir unsere Rolle in Bezug auf die Schädlingsbekämpfungsaktivitäten in den betreffenden Ländern einer sorgfältigen Analyse unterzogen. Nach einer abschließenden Überprüfung kamen wir zu dem Schluss, dass unsere Schädlingsbekämpfungstätigkeiten in diesen Ländern keine zentrale Rolle in Bezug auf unsere zukünftige Strategie spielen und dass Anticimex deren Potenzial besser ausschöpfen kann. Die strategische Partnerschaft mit Anticimex wird es uns erlauben, unseren Kunden auch zukünftig auf diesen Märkten qualitativ hochwertige Schädlingsbekämpfungsdienstleistungen anzubieten", so Jeff Gravenhorst, Geschäftsführer von ISS A/S.

"Gemäß unserer ISS Way-Strategie werden wir den Gewinn aus diesem Verkauf dazu nutzen, den Fremdkapitalanteil der ISS weiter zu senken. Wir versprechen uns zudem von dem Geschäftsabschluss, dass es der Unternehmensleitung von ISS in den betroffenen Ländern gelingen wird, den Schwerpunkt stärker auf jene Geschäftstätigkeiten zu legen, die für die lokalen Standorte von zentraler Bedeutung sind", ergänzte Gravenhorst.

Der Bereich Schädlingsbekämpfung bei ISS ist seit 2002 durch Akquisitionen gewachsen und ISS gilt als einer der führenden europäischen Schädlingsbekämpfungsanbieter. Das Unternehmen hat zudem führende Marktpositionen in Australien und Neuseeland inne. Die Geschäftstätigkeit konzentriert sich primär auf den Gewerbesektor, bedient jedoch insbesondere in Italien und Australien auch den Wohnungssektor. Nach Geschäftsabschluss wird ISS weiterhin wichtigen Schädlingsbekämpfungsaktivitäten nachgehen, besonders in Schwellenländern.

Der Geschäftsabschluss muss von den zuständigen Behörden genehmigt werden und wird voraussichtlich Anfang Mai abgeschlossen sein.

Über Anticimex

Anticimex wurde 1934 in Schweden gegründet und erfreut sich seit 79 Jahren eines stetigen Wachstums. Anticimex ist heute ein führendes nordeuropäisches Dienstleistungsunterneh-men, das durch Kontrollen, Garantieleistungen und Versicherungen sichere und gesunde Innenumgebungen schafft. Die Service-Palette des Unternehmens umfasst die Bereiche Schädlingsbekämpfung, Hygienesicherung, Entfeuchtung und Brandverhütung sowie Ob-jektprüfungen und Energiegutachten. Das Unternehmen betreut rund 2 Millionen Kunden im Gewerbe- und Wohnungssektor und steht für eine außergewöhnlich starke Marke mit einer einzigartigen Marktposition. Es kann auf einen treuen Kundenstamm bauen und weist ein erfolgreiches Geschäftsmodell auf. Anticimex agiert über seine eigene Vertriebskanäle sowie Vertriebsnetzwerke und -partner wie Versicherungsunternehmen und Immobilienmakler. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Über ISS

Die ISS Gruppe wurde 1901 in Kopenhagen gegründet und hat sich seitdem zu einem der weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen entwickelt. ISS bietet eine breite Dienstleis-tungs-Palette an, die die Bereiche Property Services, Support Services, Cleaning Services, Security Services, Catering Services sowie Integrierte Facility Services umfasst. Der weltwei-te Umsatz belief sich 2011 auf DKK 78 Milliarden. Aktuell beschäftigt ISS über 530.000 Mit-arbeiter und verfügt über lokale Niederlassungen in mehr als 50 Ländern in Europa, Asien, Nordamerika, Lateinamerika und im pazifischen Raum, die für Tausende Kunden aus dem öffentlichen sowie privaten Sektor zuständig sind. Für weitere Informationen rund um ISS besuchen Sie bitte die Homepage www.issworld.com.

