Gleisbauarbeiten am Gumpendorfer Gürtel

Sperre von Fahrspuren an zwei Wochenenden

Wien (OTS) - Wegen Arbeiten an den Gleisen der Straßenbahnlinien 6 und 18 kommt es an den Wochenenden von 22. bis 25. März und 29. März bis 1. April zu Behinderungen an der Kreuzung Gumpendorfer Gürtel / Linke Wienzeile.

Von Freitag, 22. März, ca. 20.00 Uhr bis Montag, 25. März, um 5.00 Uhr früh müssen die Linksabbiegespuren von der Wienzeile Richtung Gaudenzdorfer Gürtel gesperrt werden. Autofahrer können bei der Stiegerbrücke umkehren. Am darauffolgenden Osterwochenende werden ab Freitag, 29. März, 20.00 Uhr bis in die Morgenstunden des 1. April die Fahrspuren Richtung Linke Wienzeile/Westausfahrt gesperrt. Eine lokale Umleitung über den Gürtel wird eingerichtet, es empfiehlt sich aber, großräumig auszuweichen.

