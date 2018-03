LH Dörfler: Landtags- und Regierungsarbeit wird in Kärnten sichergestellt und steht außer Streit!

Gerhard Dörfler, Harald Dobernig und Hannes Anton übermitteln Unterschriften an Landtagsamt - Landesinteressen gehen vor Parteiinteressen

Klagenfurt (OTS) - Nachdem die Verhandlungen innerhalb der Freiheitlichen in Kärnten am gestrigen Montag zu keinem endgültigen Ergebnis geführt haben, stellen Noch-Landeshauptmann Gerhard Dörfler, Noch-Landesrat Harald Dobernig und Landtagsabgeordneter Hannes Anton klar, dass sie die Besetzung des der FPK zustehenden Landesrates (designiert ist Mag. Christian Ragger) und des dritten Landtagspräsidenten (designiert ist Josef Lobnig) heute dem Landtagsamt per Unterschrift schriftlich übermittelt haben.

"Was immer in den nächsten Stunden an Verhandlungsergebnis im freiheitlichen Lager zustande kommt, eines ist für uns drei klar: Mit unseren Unterschriften ist sichergestellt, dass weder die Landtagsarbeit, noch die Regierungsarbeit in irgendeiner Weise gestört oder verzögert werden kann. Sollten die designierten Kandidaten aus welchen Grünen immer ihre Mandate nicht annehmen oder sollte die Partei eine andere personelle Entscheidung treffen, gilt unsere Zustimmung natürlich auch für andere nominierte Kandidatinnen und Kandidaten, weil Landesinteressen vor Parteiinteressen gehen müssen", betonen Gerhard Dörfler, Harald Dobernig und Hannes Anton.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landeshauptmann Gerhard Dörfler