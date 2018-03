NR Franz Hörl: Werbetafel-Verbot auf Sportplätzen - Bures straft Fußballvereine am Land!

Innsbruck (OTS) - Kein Verständnis zeigt der Tiroler ÖVP-Nationalratsabgeordnete Franz Hörl für die Entscheidung des Verkehrsministeriums, Werbetafeln an Fußballplätzen entlang von Straßen weiter zu verbannen. Das Land Tirol hatte sich für eine Lösung der Situation stark gemacht und dafür Landesgesetze angepasst. "Eine weitere notwendige Änderung der Straßenverkehrsordnung wurde nun seitens Bundesministerin Doris Bures einfach abgeschmettert", berichtet Hörl. Im Zillertal sind gleich mehrere Fußballplätze -Ried, Uderns und Fügen - von dieser Problematik betroffen. Die Weigerung des BMVIT, hier zu einer für Lösung mit Augenmaß und Vernunft beizutragen, trifft vor allem die vielen kleinen Fußballvereine am Land. "Besonders diese sind auf jede mögliche Form der Unterstützung seitens der lokalen Wirtschaft angewiesen. Nimmt man dieser die Möglichkeit des Werbens, nimmt man dem Sport dringend benötigtes Geld", so Hörl. Das könne nicht im Sinne der Politik sein, zumal das Argument der Verkehrssicherheit ein in diesem Fall eher fragwürdiges ist. "Da wäre dann im Gleichklang schon auch eine Statistik interessant, die eine mögliche Einschränkung der Verkehrssicherheit aufgrund der Werbung in Ried, Uderns oder Fügen belegen würde", so Hörl. "Ansonsten bleibt das Ganze wohl oder übel reine Schikane seitens der Beamten von Bundesministerin Bures."

