Hypo Alpe-Adria-Bank AG 2012 in Österreich erneut mit positiver Bilanz

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) - Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit von rund EUR +17 Mio.;

Eigenmittelquote mit rund 12 % klar über gesetzlicher Vorschrift; Volumen der neu vergebenen Kredite auf EUR 230 Mio. fast verdoppelt; Notleidende Kredite um über 75 % verringert;"Hypo in Kärnten" nach Spaltung schlanker und eigenständig positioniert.

Die Hypo Alpe-Adria-Bank AG (HBA) - die Banktochter der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG in Kärnten, legt für das abgelaufene Geschäftsjahr die zweite positive Jahresbilanz in Folge und steigert in einem schwierigen Marktumfeld ihre Ertragskraft dabei nochmals signifikant. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag 2012 bei EUR 16,95 Mio. (2011: EUR 10,18 Mio.) und damit um knapp 70 Prozent über dem Vergleichszeitraum. Durch die 2012 durchgeführte Abspaltung von nichtstrategischen Geschäftsfeldern und deren Übernahme durch die Konzernmutter, beläuft sich der Jahresüberschuss unter Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses aus der Restrukturierung und nach Abzug von Steuern auf rund EUR 48,1 Mio.

Die durch die Spaltung entstandene "Hypo in Kärnten" ist eine deutlich schlankere (Die Bilanzsumme verringerte sich im Jahresvergleich um ein Drittel auf EUR 3,86 Mrd.), klar fokussierte, sich unabhängig von ihrer Konzernmutter refinanzierende und nachhaltig profitable Bank. Sie positioniert sich eigenständig als regionale Universalbank mit einer starken Verankerung am Kärntner Markt und einer klaren Nischenstrategie an den Standorten Wien und Salzburg. Die Zahl der Mitarbeiter blieb trotz der Spaltung mit 453 Mitarbeitern im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Das Volumen der notleidenden Kredite verringerte sich von EUR 641 Mio. in 2011 um 78 % auf nunmehr EUR 143 Mio. oder vier Prozent am Gesamtexposure.

"Nach den vergangenen schwierigen Jahren und der Aufarbeitung der Risikolage der Bank, den Maßnahmen zur Reduktion der Kosten und Komplexität interner Abläufe sowie der Konzentration auf solides Bankgeschäft in nachhaltigen Geschäftsbereichen, zeigt es sich, dass die Hypo in Kärnten mit ihrer Neuausrichtung auf einem erfolgreichen Weg ist.", so Vorstandsvorsitzender Gerhard Salzer anlässlich der Ergebnispräsentation.

Bilanzentwicklung

Zum 31.12.2012 wies die Hypo Alpe-Adria-Bank AG eine Bilanzsumme von EUR 3.861 Mio. aus (Vorjahr EUR 5.740 Mio.). Der Rückgang ist mit der Abspaltung nicht strategischer Vermögenswerte in der Höhe von EUR 1.981 Mio. auf die Muttergesellschaft Hypo Alpe-Adria-Bank International AG begründet. Das Kreditvolumen reduzierte sich in Folge ebenfalls von EUR 4.686 Mio. auf EUR 2.867 Mio., wohingegen das Neugeschäft mit EUR 230 Mio. im Vergleich zum Wert des Jahres 2011 (121 Mio.) um 89 % zunahm.

Kundeneinlagen und eigene Emissionen waren mit EUR 3.175 Mio. leicht rückläufig (2011: EUR 3.423 Mio.), was einem Anteil an der Refinanzierungen von rund 82 % entspricht. EUR 792 Mio. entfielen dabei auf Spareinlagen und EUR 783 Mio. auf Sicht- und Termineinlagen.

Die Loan to Deposit Ratio beträgt unter Einbezug der eigenen Emissionen 90,3 % (2011: 136,9 %), was für eine Regionalbank eine bemerkenswert positive Größenordnung darstellt.

Die Bankverbindlichkeiten weisen einen Stand von EUR 412 Mio. (2011:

EUR 1.919 Mio.) auf. Infolge der durchgeführten Spaltung wurde die gesamte Refinanzierungslinie von der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, die per 31.12.2011 EUR 1.354 Mio. betragen hat, rückgeführt.

"Mit der Umstrukturierung in organisatorischer und finanztechnischer Hinsicht ist ein Institut entstanden, das heute unabhängig von der Konzernmutter und aus eigener Kraft am Markt agieren kann.", erklärt Finanzvorstand Fritz Racher die Fortschritte auf dem Restrukturierungs- und Privatisierungspfad im abgelaufenen Geschäftsjahr.

Eigenmittel

Die gesamten anrechenbaren Eigenmittel gemäß BWG betrugen per Jahresende 2012 EUR 164 Mio. (2011: EUR 265 Mio.). Es wurde damit eine Überdeckung der Mindesterfordernis von EUR 52 Mio. bzw. ein Deckungsgrad von 146 % (2011: 152 %) erzielt. Bezogen auf die gesamte Eigenmittelbemessungsgrundlage (inkl. Markt- und operationellem Risiko) ergibt sich per 31.12.2012 eine Eigenmittelquote von 11,68 % (2011: 12,18 %), die weit über der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestquote in Österreich von 8,00 % liegt.

Ergebnisentwicklung

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Hypo Alpe-Adria-Bank AG ihr Ergebnis das vierte Halbjahr in Folge positiv abgeschlossen. Mit dieser nachhaltigen Entwicklung war 2012 auch eine deutliche Steigerung des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit verbunden. Basis dieser Ergebnisentwicklung sind die nahezu abgeschlossenen Restrukturierungsmaßnahmen, sowie die Abspaltung weiterer Teile der nicht strategischen bzw. belastenden Geschäftsbereiche sowie die erfreuliche Entwicklung im Kerngeschäft der Bank. Das operative Ergebnis konnte trotz der Abspaltung von Vermögenswerten auf stabilem Niveau gehalten werden. Die Kreditrisikovorsorgen waren auch im abgelaufenen Geschäftsjahr auf historisch niedrigem Niveau, was insbesondere auf die erfolgreiche intensive Bearbeitung der verbleibenden Non Performing Loan Positionen sowie auf die strikte Einhaltung der risikoadäquaten Neugeschäftsvergabe zurückzuführen ist. Die Neuausrichtung der Bank und das optimierte Kreditportfolio im Sinne einer risikobewussten Streuung werden auch zukünftig einen positiven Beitrag im operativen Ergebnis und im Vorsorgeergebnis leisten.

Nach der Spaltung beliefen sich die Betriebserträge 2012 auf EUR 67,8 Mio., der Nettozinsertrag erreichte EUR 39 Mio.

Das Provisionsergebnis liegt spaltungsbedingt mit EUR 16,4 Mio. unter dem Wert des Vorjahres mit EUR 18,2 Mio.

Das außerordentliche Ergebnis in Höhe von EUR 38,1 Mio. resultiert vor allem aus der spaltungsbedingten Kündigung des Ergänzungskapitals in der Höhe von EUR 40,0 Mio. und der damit verbundenen Realisierung der in der Vergangenheit angelaufenen Verluste im Rahmen der Lastenteilung, wobei weit über 80 % des Nominales von der Konzernmutter beziehungsweise anderen institutionellen Investoren getragen wurden. Nach Berücksichtigung der Steuern und Steuereffekte aus der Gruppenbesteuerung von EUR 6,9 Mio. betrug der Jahresüberschuss des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR 48,1 Mio. (2011: EUR 7,4 Mio.)

Marktvorstand Peter Lazar erläutert zum Thema der Lastenteilung: "Die heutige Bankführung bedauert aufrichtig, dass im Rahmen der Abdeckung der Verluste aus der Vergangenheit auch private Anleger in ihrer Rolle als Anteilseigner wie gesetzlich vorgeschrieben betroffen waren. Im Rahmen der Beraterhaftung konnte dieser Beitrag in zahlreichen persönlichen Gesprächen auf das mögliche Minimum reduziert werden."

Ausblick

Nach Durchführung umfangreicher interner Restrukturierungsmaßnahmen und der Herauslösung von Geschäftsfeldern, die nicht mehr zum strategischen Kerngeschäft gehören, stellt sich die Hypo Alpe-Adria-Bank AG seit dem Geschäftsjahr 2012 als kleinere, noch kundenorientiertere und einfacher strukturierte Universalbank dar. Die Hypo Alpe Adria Gruppe hat über ihren Eigentümer die Republik Österreich einen adaptierten Umstrukturierungsplan im Rahmen des laufenden Beihilfeverfahrens im Februar 2013 bei der Europäischen Kommission eingebracht. Das Ergebnis des Beihilfeverfahrens liegt noch nicht vor, ein Abschluss wird für die erste Jahreshälfte 2013 erwartet. Teil des Umstrukturierungsplanes ist als nächster nachhaltiger und werterhaltender Schritt, die Fortführung der im Jahr 2012 gestarteten Privatisierung der Hypo Alpe-Adria-Bank AG. Abhängig von den sich im Zuge der Verkaufsverhandlungen ergebenden Resultaten scheint ein Vertragsabschluss (Signing) im Laufe des Jahres 2013 aus heutiger Sicht ein realistisches Ziel. Aus wirtschaftlicher Sicht erwartet der Vorstand der Bank für das Geschäftsjahr 2013 eine konstante Fortführung des operativen Ergebnisses der vergangenen zwei Geschäftsjahre.

