EANS-Adhoc: Hypo Alpe-Adria-Bank AG / Geschäftsergebnis 2012

19.03.2013

Die HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG, die österreichische Banktochtergesellschaft der Hypo Alpe-Adria-Bank International AG, erzielte im Geschäftsjahr 2012 ein positives Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (EGT) von EUR 16,95 Mio. (Vorjahr: EUR 10,18 Mio.). Der Jahresüberschuss per 31. Dezember 2012 beläuft sich nach Berücksichtigung des außerordentlichen Ergebnisses aus Restrukturierung und nach Abzug von Steuern auf EUR 48,11 Mio. (Vorjahr EUR 7,44 Mio.). In erster Linie durch die im Geschäftsjahr 2012 durchgeführte Abspaltung von nicht strategischen Vermögenswerten in die Muttergesellschaft verringerte sich die Bilanzsumme per 31. Dezember 2012 auf EUR 3.861 Mio. (Vorjahr: EUR 5.740 Mio.).

Die HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG wird das ausführliche Geschäftsergebnis in Kürze mittels Presseaussendung veröffentlichen und auch auf der Unternehmenshomepage unter: www.hypo-alpe-adria.at zur Verfügung stellen.

HYPO ALPE-ADRIA-BANK AG

