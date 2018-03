Sozialwirtschaft als Branche und starker Verhandlungspartner

Rund 10% der Beschäftigten in Europa arbeiten in der Sozialwirtschaft. Dieser Sektor war in den letzten 10 Jahren der Jobmotor in Europa. In der Sozialbranche werden in der EU bis zu 14% des Bruttonationalprodukts erwirtschaftet. Allein in Dienstleistungsbetrieben für Menschen mit Behinderung sind in der EU 8 Millionen Menschen beschäftigt, 44 Milliarden Euro werden umgesetzt. (Quelle: EASPD, Europäischer Dachverband von Dienstleistungen für Personen mit Behinderung)

Sozial- Pflege- und Gesundheitsdienste werden in der öffentlichen Diskussion in erster Linie als Kostenfaktor dargestellt. Als drittgrößter Arbeitgeber Österreichs kurbelt die Sozialwirtschaft allerdings das Wirtschaftswachstum an. Sie schafft neue Arbeitsplätze und hebt die Kaufkraft der Haushalte.

"Die Sozialwirtschaft braucht ein gestärktes Branchen(selbst)verständnis! Von Bund und Ländern verordnete Einsparungen im Sozialbereich sind Leistungskürzungen, die lange Wartelisten und Personalabbau zur Folge haben können. Gemeinsames Auftreten stärkt uns in wirtschaftlich angespannten Zeiten!" sagt Wolfgang Gruber, Vorstandsvorsitzender der SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH.

Sogar in wirtschaftlichen Krisenzeiten (2008 - 2010) konnte laut Dr. in Michaela Neumayr (WU Wien) ein Anstieg der Beschäftigung vor allem bei Frauen im Sozial- und Gesundheitsbereich verzeichnet werden, während etwa die Bauwirtschaft einen Beschäftigungsrückgang erlebte. Somit ist die Sozialwirtschaft kein reiner Kostenfaktor, sondern ein produktiver, ausbau- und zukunftskräftiger Wirtschaftsfaktor.

Die Sozialwirtschaft leistet mit 6% einen wesentlichen Beitrag zur Gesamtwertschöpfung in Österreich, jährlich werden etwa 16,19 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das sind um 3,54 Milliarden Euro mehr als im Tourismus (Beherbergung, Gastronomie). (Quellen: Fachtagung "Sozialwirtschaft als produktiver Wirtschaftsfaktor" der AK Salzburg 2012, Statistik Austria 2011, Neumayr 2012)

Die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH- Verband der österreichischen Sozial- und Gesundheitsunternehmen ist Österreichs größte, politisch unabhängige Vereinigung von ArbeitgeberInnen in der Gesundheits- und Sozialbranche. Ziel der Organisation ist es, ein gestärktes Branchenverständnis zu entwickeln, für qualitätsvolle soziale Dienstleistungen und für gleiche und angemessene Arbeitsbedingungen in der Sozialwirtschaft zu sorgen. Die 325 Mitgliedsorganisationen beschäftigen 49.000 MitarbeiterInnen. Seit vielen Jahren verhandelt die SOZIALWIRTSCHAFT ÖSTERREICH auch den aktuellen BAGS-Kollektivvertrag für den privaten Gesundheits- und Sozialbereich in Österreich. Derzeit sind mehr als 90.000 Beschäftigte durch die Satzung von den Bestimmungen dieses Kollektivvertrages erfasst.

