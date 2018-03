carbon-connect geht Partnerschaft mit Marussia F1(TM) Team ein

Zurich (ots/PRNewswire) - Die carbon-connect GmbH, ein in der Schweiz ansässiger Spezialist für CO2-Kompensation und Anbieter verbundener Dienstleistungen, freut sich bekannt zu geben, dass sie einer langfristigen Partnerschaft mit dem im Vereinigten Königreich ansässigen Unternehmen Marussia F1(TM) Team zugestimmt hat. Diese Beziehung stellt einen kleinen, aber bedeutsamen Schritt bei der Weiterentwicklung des Teams in Richtung einer besseren Positionierung in Bezug auf den Umweltschutz dar, da die Partnerschaft die Kompensation aller seiner CO2-Emissionen erleichtert.

CO2-Kompensation bedingt, dass Unternehmen Projekte finanzieren oder teilfinanzieren, die genau die Menge an CO2 einsparen, die das Unternehmen selbst produziert. Das Marussia F1(TM) Team entschied sich dafür, mit der carbon-connect GmbH ( http://www.carbon-connect.ch) aufgrund ihrer qualitativ hochwertigen Projekte und einzigartigen Infrastruktur-Lösungen für CO2-Kompensatoren und Investoren eine Partnerschaft einzugehen.

Andy Webb, Chief Executive Officer, Marussia F1(TM) Team

"Als ein kleines Team, das einer Vielzahl von geschäftlichen Herausforderungen gegenübersteht, wäre es leicht, die kleinen Dinge zu übersehen, die wir tun können, um unsere betriebliche Leistung gleichzeitig mit unserer Leistung auf der Rennstrecke zu verbessern. Die Partnerschaft mit carbon-connect ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung. Wir legen grossen Wert darauf, Marktführer auszuwählen und mit ihnen zusammenzuarbeiten, besonders in diesem Fall, da wir eine Partnerschaft eingehen wollten, die einen sinnvollen und langfristigen Beitrag leisten wird."

Pascal Freudenreich, Head of Swiss Operations, carbon-connect GmbH

"Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit dem Marussia F1(TM) Team, das durch die Bereitstellung unserer Emissionsreduktionsrechte in den nächsten drei Jahren CO2-neutral sein wird. carbon-connect ist sehr stolz darauf, dass das Team die Referenzen unseres Unternehmens als Marktführer anerkannt hat. Das Team hat in der Testphase vielversprechende Leistungen gezeigt und wir freuen uns auf eine spannende Saison."

carbon-connect GmbH (http://www.carbon-connect.ch) hat sich das Ziel gesetzt, der weltweit grösste Anbieter von freiwilligen Emissionsreduktionsrechten zu werden und bietet CO2-Management-Dienstleistungen für CO2-Kompensatoren an.

carbon-connect hat ein vielfältiges Angebot von freiwilligen CO2-Kompensationsmassnahmen - von Windparks in Asien bis hin zum neuesten Projekt der Gesellschaft, einer fortstwirtschaftlichen Unternehmung auf 195.000 Hektar in Afrika, wozu es Bergbau- und Fortune-500-Unternehmen einlädt, sich zu beteiligen und damit an einem der bisher weltweit wichtigsten Umweltprojekte teilzunehmen.

carbon-connect wurde erst kürzlich zum ausschliesslichen Lieferanten der Investmentfirma Swiss Private Broker AG (http://www.swissprivatebroker.ch) ausgewählt, die qualifizierten Investoren eine grosse Palette an Handelslösungen und Wachstumsfonds anbietet, darunter auch Umweltprodukte.

carbon-connect hatte 2013 bereits einen arbeitsreichen Start und freut sich auf eine erfolgreiche Zukunft, die auch eine Börsennotierung beinhalten könnte.

