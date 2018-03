EANS-News: B&C Industrieholding GmbH / B&C Alpha Holding GmbH veröffentlicht das Pflichtangebot zum Erwerb der Aktien der AMAG Austria Metall AG

Die B&C Alpha Holding GmbH (FN 320526m) gibt bekannt, dass

die Angebotsunterlage (samt Bestätigung des Sachverständigen gemäß § 9 Abs 1 ÜbG) für das Pflichtangebot gemäß § 22 ff ÜbG, gerichtet an die Aktionäre der AMAG Austria Metall AG ("AMAG") zum Erwerb ihrer Aktien an der AMAG (ISIN AT00000AMAG3) heute auf den Internetseiten der B&C Industrieholding GmbH (www.bcholding.at), der Übernahmekommission (www.takeover.at) und der AMAG (www.amag.at) veröffentlicht wurde und in Form einer Broschüre am Sitz der AMAG, Lamprechtshausener Straße 61, 5282 Braunau am Inn - Ranshofen, und bei der UniCredit Bank Austria AG, Schottengasse 6-8, 1010 Wien, als Annahme- und Zahlstelle, zu den üblichen Öffnungszeiten kostenfrei erhältlich ist.

