Wettprodukte mit festen Gewinnquoten von Cantor Gaming & Wagering Ltd UK ab jetzt auch für 188BET-Kunden

London (ots/PRNewswire) - Cantor Gaming & Wagering Ltd (UK), der Wettanbieter mit festen Gewinnquoten (Financial Fixed Odds - FFO), kündigte heute eine Zusammenarbeit mit 188BET an. 188BET-Kunden stehen ab jetzt über eine integrierte Plattform von Cantor Gaming & Wagering Ltd (UK) Wetten mit festen Gewinnquoten zur Verfügung. Der Service wird über die 188BET-Website http://www.188bet.com angeboten.

Das innovative Wettangebot von Cantor Gaming mit festen Gewinnquoten, das über die fortschrittliche Abode(TM) Flex(TM)-Software läuft, lässt sich nahtlos in die Produktpalette des Anbieters integrieren, wodurch die Kunden der FFO-Anbieter direkt auf den beliebtesten Finanzmärkten der Welt mitbieten können.

"Wir freuen uns sehr, unsere jüngste Partnerschaft mit dem FFO-Anbieter 188BET bekanntgeben zu können. Finanzwetten werden immer beliebter und wir freuen uns, mit einem Marktführer wie 188BET zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden die beste Technologie für Finanzwetten anbieten zu können", erklärte Lee M. Amaitis, CEO von Cantor Gaming & Wagering Ltd (UK).

Nigel Singer, Geschäftsführer von 188BET, erklärte: "Wir freuen uns sehr, mit Cantor Gaming & Wagering Ltd zusammenzuarbeiten, um ihre Wettprodukte für den FFO-Bereich auch unseren Kunden anbieten zu können. Wir sind stets auf der Suche nach Wegen, die Kundenzufriedenheit hinsichtlich unserer Website zu verbessern, und wir sind davon überzeugt, dass dieses Wettprodukt mit festen Gewinnquoten eine wichtige Ergänzung zu unserem aktuellen Produktangebot darstellt. Cantor ist im Bereich des FFO-Gaming marktführend, und wir sind sicher, dass unsere Kunden unsere Begeisterung teilen werden, wenn sie die neuen FFO-Wettangebote ausprobieren."

Informationen zu Cantor Gaming & Wagering Ltd

Cantor Gaming & Wagering Ltd (UK) ist ein Partnerunternehmen des weltweit tätigen Finanzunternehmens Cantor Fitzgerald, das über mehr als 65 Jahre Erfahrung und über unvergleichliches Fachwissen im Bereich hochsicherer Abwicklung und Verwaltung sowie hochsicheren Managements von Finanztransaktionen in Echtzeit verfügt.

Informationen zu 188BET

188BET, eine Tochtergesellschaft von Cube Limited, ist ein weltweit tätiges Onlinegaming-Unternehmen, das monatlich mehr als 10.000 Live-Spiele anbietet, auf die Wetten abgeschlossen werden können. 188BET ist auf der Isle of Man lizenziert und wird gemäss der dort geltenden Gesetze betrieben. Das Unternehmen hat sich als renommierter In-Play-Spezialist etabliert. Auch auf dem weltweiten Sportmarkt hat sich 188BET als Partner des FC Liverpool und des Fussballvereins Bolton Wanderers eine führende Position erarbeitet.

