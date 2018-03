Neues Volksblatt: "Wechsler & Kleber" von Markus Ebert

Ausgabe vom 19. März 2013

Linz (OTS) - Es ist schon bemerkenswert, wie rasch in der Politik das Außergewöhnliche zur Normalität wird. Der Wechsel vom BZÖ zum Team Stronach etwa ist mittlerweile so etwas wie erwartbare Selbstverständlichkeit; nach dem fünften oder sechsten Mal heben nicht einmal mehr die Gralshüter der parlamentarischen Demokratie ihren mahnenden medialen Zeigefinger. Politisch unappetitlich bleibt die Sache dennoch, schon gar, wenn so ein Wechsel wie zuletzt der von Frau Schenk zuvor tagelang brüsk dementiert wird.

Doch es gibt nicht nur die flotten Sesselwechsler, sondern auch die beharrlichen Sesselkleber - auch sie aus jenem politischen Spektrum, das sich aus der FPÖ und deren Abspaltungen ergibt. Mehr als ein Dutzend Mal haben die FPKler eine Auflösung des Kärntner Landtags verhindert, um auf ihren Landeshauptmanns-, Landesrats- und Landtagsabgeordnetenstühlen ein paar Monate länger sitzen bleiben zu können. Genützt hat es nichts, der Wähler hat den Sesselklebern eine Abfuhr erteilt, die ein paar freilich bis zuletzt nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Jedenfalls war die FPK-Blockade im Landtag irgendwann auch nur mehr eine Randnotiz, so gewöhnlich war sie geworden.

Was Sesselwechsler wie Sesselkleber eint, ist aber nicht nur die politische Herkunft aus dem rechten Spektrum. Dass sie ihre politische Tätigkeit aufs Geld - Erhalt des Klubstatus - reduzieren, ist ein Armutszeugnis.

Rückfragen & Kontakt:

Neues Volksblatt, Chefredaktion

Tel.: 0732/7606 DW 782

politik @ volksblatt.at

http://www.volksblatt.at