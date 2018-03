Tiroler Tageszeitung vom 19.März 2013; Leitartikel von Alois Vahrner: "Verheerender Tabubruch in Zypern "

Innsbruck (OTS) - Utl: Die umstrittene Zwangsabgabe auf Sparguthaben in Zypern ist ein bisher beispielloser europäischer Sündenfall. Der Schaden einer solchen Maßnahme, so diese nicht gestoppt wird, wird weit größer sein als der erhoffte Nutzen.

Das marode Mittelmeerland Zypern ist mit seinen gut 800.000 Einwohnern und seinem minimalen 0,2-Prozent-Anteil an der Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone ein Zwerg. Trotzdem hat es die EU mit dem am Wochenende vereinbarten Rettungspaket aber geschafft, die Eurokrise quasi über Nacht wieder so richtig anzuheizen. Die geplante Abschöpfung von 6,7 Prozent für Einlagen bis zu 100.000 Euro und 9,9 Prozent für größere Einlagen ist ein Sündenfall. Und zwar einer, der das Vertrauen der Geldanleger nicht nur in Zypern, sondern auch in den anderen Krisenländern, aber wohl auch darüber hinaus zu erschüttern droht. Dass hier auch auf Gelder von Kleinstsparern zugegriffen wird, ist ein Tabubruch.

US-Ökonom und Nobelpreisträger Paul Krugman hat völlig Recht, wenn er sagt: "Es ist, als ob die Europäer eine Leuchtreklame hochhalten, auf der in italienischer und griechischer Sprache steht: Zeit, die Banken zu stürmen!"

Als nach der Lehman-Pleite der Krisen-Finanzsturm über die Welt fegte, wurde überall ein Schutzwall für die höchst verunsicherten Sparer aufgezogen. Auch in Österreich, wo der Staat zunächst für Sparguthaben in unbebeschränkter Höhe haftete und bis heute immerhin noch für 100.000 Euro. Noch Mitte 2011 hat auch die EU versprochen, die Sparer besser zu schützen. Im Fall einer Bankenpleite solle den Sparern in der EU nichts passieren, die gesetzliche Deckungssumme für Sparer, die bereits im Zuge der Finanzkrise auf 100.000 Euro angehoben wurde, sollte auf dieser Höhe bleiben.

Dass die EU und die Eurogruppe knapp zwei Jahre später selbst dieses Tabu brechen und die Regelung bei der Zypern-Hilfe brutal aushebeln (mit einem einstimmigen Beschluss aller 17 Finanzminister der Währungsunion), sorgt natürlich für Entrüstung in Zypern. Die Geister, die mit solchen Regelungen gerufen werden, sind allerdings katastrophal. Wer als Sparer über Nacht einfach teilweise enteignet wird, der wird kein Vertrauen in das zypriotische Banksystem haben. Den Beteuerungen, dass Zypern ein Einzelfall sei, werden Anleger auch in anderen Krisenländern nicht glauben können. Werden dann aber erst Gelder in großem Stil abgezogen und etwa in vermeintlich sichere Häfen wie Deutschland gebracht, dann ist die nächste Bankenkrise vorgrogrammiert. Für Anleger ist Sicherheit das höchste Gut. Mit dem Zugriff auf kleine Sparergelder spielt die EU nicht nur mit dem Feuer, sondern ist drauf und dran, einen Flächenbrand auszulösen.

