"Kleine Zeitung" Kommentar: "Irgendwer zahlt immer die Zeche der Zechpreller" (von Ernst Sittinger)

Ausgabe vom 19.03.2013

Graz (OTS) - Die Euro-Krise: Seit Jahren hält sie uns in Atem,

aber viele Bürger haben sie bisher trotzdem nur aus den Medien gekannt. Seit Freitagnacht ist das anders. Der Plan der Euro-Gruppe, von zypriotischen Sparkonten im nächtlichen Handstreich eine Zwangssteuer abzubuchen, war ein Tabubruch ersten Ranges. Er lässt die dräuende Gefahr auch hierzulande für jeden Sparer real werden. Der ganze Kontinent ist in Aufruhr. Denn plötzlich geht es nicht um "die Politik", sondern ums eigene Geld.

Dass jetzt zurückgerudert wird und man das Zypern-Paket abschwächen will, ist womöglich erst recht ein Alarmzeichen. Denn es zeigt, dass sich die Politik von der Wutreaktion der Bürger überraschen ließ, obwohl diese doch absehbar war. Wie weltfremd müssen die EZB-Bosse und die Staatschefs der Euro-Gruppe eigentlich sein, wenn ihnen nicht klar war, was so eine Gewaltaktion bedeutet? Drei Generationen ist es her, dass in Mitteleuropa die Sparguthaben durch Hyperinflation vernichtet wurden. Jetzt ist es in den Augen vieler Bürger wieder so weit - die Angst ist entfesselt und kann mit Argumenten nicht gebändigt werden. Die Euro- und Europagegner bekommen mächtigen Auftrieb, Verschwörungstheorien machen die Runde.

In der Sache selbst muss man freilich differenzieren. Ein Aderlass für die Sparer sieht hässlich aus, aber die Alternativen sind auch nicht besser. Jede Bankenrettung kostet viel Geld, und ein Bankentod ist noch teurer - die Lehman Brothers lassen grüßen. Irgendwer zahlt immer die Zeche für Gier und Unvermögen der anderen. In Griechenland blieben die Konten ungeschoren, dafür wurden Löhne und Sozialleistungen drastisch gekürzt. Ist das besser? In Island blieben einheimische Konten unangetastet, die Ausländer wurden abkassiert. Jede "Einlagengarantie" bietet trügerische Sicherheit, zumal Europas Steuerzahler als Gesamtheit schon heute ad infinitum für Banken und Staatsschulden haften.

Die Antwort kann nur lauten: Wo immer es geht, müssen Lasten verursachergerecht verteilt werden, anstatt sie der Allgemeinheit aufzubürden. Der Versuch, in Zypern die russischen Schwarzgeld-Anleger zu treffen, ist dem Grunde nach richtig. Nur das Mittel war falsch. Das Mindeste wäre nun, wenigstens Kleinsparer bis zu einem Freibetrag von etwa 15.000 Euro zu verschonen.

Vor allem aber gehört das Übel an der Wurzel gepackt. Zypern, die Kanalinseln und ähnliche Spielkasinos müssen juristisch gebändigt werden. Sonst ist es bis zum nächsten "Haircut" bloß eine Frage der Zeit.****

