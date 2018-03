EANS-Adhoc: Highlight Event & Entertainment AG / Veröffentlichung Geschäftsbericht (mit Dokument)

Ad-hoc-Mitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Geschäftsberichte

18.03.2013

Die Highlight Event & Entertainment AG hat heute den Geschäftsbericht 2012 veröffentlicht. Sie finden den Bericht auf der Startseite unserer Homepage www.hlee.ch. Der Bericht liegt dieser Meldung auch als PDF bei.

Die Einladung zur Generalversammlung vom 13. Mai 2013 kann ebenfalls auf unserer Homepage unter der Rubrik Investor Relation - Generalversammlung abgerufen werden. Das Dokument befindet sich als PDF im Anhang dieser Meldung.

Highlight Event & Entertainment AG, Industriestrasse 34, 3186 Düdingen

Herr Martin Wagner, Vizepräsident und Delegierter des Verwaltungsrates

martin.wagner@hlee.ch / 079 597 85 14