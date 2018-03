EANS-Stimmrechte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG / Veröffentlichung einer Mitteilung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung gemäß § 93 BörseG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

Angaben zum Mitteilungspflichtigen:

-----------------------------------

Name: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Sitz: Ternitz Staat: Österreich

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG (SBO) wurde am 15.03.2013 darüber informiert und teilt gemäß § 93 BoerseG in Verbindung mit § 91 und § 92 Abs. 6 BoerseG mit, dass Oppenheimer Funds Inc., 225 Liberty Street, New York, NY 10281, USA (OFI) - mehr als 4% der Stimmrechte an SBO indirekt über mehrere von Oppenheimer Funds Inc. verwaltete Fonds halten.

Vor der Kauftransaktion, welche die Meldeverpflichtung auslöste, hielt Oppenheimer Funds Inc., in von dieser Gesellschaft verwalteten Fonds 3,8806% der Stimmrechte, welche sich auf 620.894 Aktien an SBO bezogen.

Nach der Meldeverpflichtung auslösenden Kauftransaktion vom 13.03.2013 halten Oppenheimer Funds Inc. nunmehr 4,0095% der Stimmrechte, die sich auf 641.513 Aktien an SBO beziehen.

Oppenheimer Funds Inc. ist zur Ausübung der Stimmrechte an SBO nach eigenem Ermessen berechtigt.

Ternitz, 18. März 2013 Der Vorstand

Emittent: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG Hauptstrasse 2 A-2630 Ternitz Telefon: 02630/315110 FAX: 02630/315101 Email: sboe @ sbo.co.at WWW: http://www.sbo.at Branche: Öl und Gas Exploration ISIN: AT0000946652 Indizes: WBI, ATX Prime, ATX Börsen: Amtlicher Handel: Wien Sprache: Deutsch

