Arthroskopieausbildung ist jetzt besser als je zuvor dank dem Simbionix ARTHRO Mentor(TM) mit MentorLearn(TM) und verbesserter Hardware

Cleveland (ots/PRNewswire) - Seit der arthroskopische Simulator Anfang 2012 in das Produktsortiment von Simbionix aufgenommen wurde, hat die F&E-Abteilung verschiedene Änderungen an Hardware und Software vorgenommen, durch die die Leistung und die Benutzerfreundlichkeit von ARTHRO Mentor(TM) verbessert werden sollten.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120502/529202-a )

Der arthroskopische VR-Simulator ARTHRO Mentor

verfügt über einen

unerschöpflichen Vorrat an Fallbeispielen und Aufgaben für die praktische Arthroskopieausbildung in einer sicheren, kontrollierten Umgebung.

Eine der wichtigsten Verbesserungen, die an diesem branchenweit führenden, modernen Simulator vorgenommen wurden, besteht darin, dass die ARTHRO Mentor-Kunden den Simulator jetzt über MentorLearn(TM)

verwalten

können. MentorLearn ist das webbasierte multidisziplinäre Managementsystem für Simulatorlehrpläne des Unternehmens. MentorLearn Online bietet die optimale Lösung für die Verwaltung des Schulungs-und Ausbildungsbedarfs für die Simulatoren von Simbionix. ARTHRO Mentor mit MentorLearn ermöglicht 24 Stunden täglich an 7 Tagen in der Woche den Zugriff von einem beliebigen Standort aus und erlaubt es ausserdem, Lehrmaterialien hinzuzufügen und eine Verbindung zu anderen Produkten von Simbionix herzustellen, um sie zu verwalten.

Die arthroskopische Chirurgie hat die Behandlung von Gelenkverletzungen revolutioniert. Diese chirurgischen Techniken erfordern ein hohes Mass an Geschick, daher dauert es mit herkömmlichen Methoden Jahre, sie zu erlernen. Der ARTHRO Mentor von Simbionix ist das einzige Produkt auf dem Markt, das neben einem kompletten Ausbildungsplan für Schulteroperationen [http://simbionix.com/simulators/arthro-mentor/library-of-modules/shoulder-training] (einschliesslich grundlegender Fertigkeiten, Diagnose und Verfahren) auch einen vollständigen Lehrplan für Operationen am Knie [http://simbionix.com/simulators/arthro-mentor/library-of-modules/knee-training] beinhaltet. Dadurch, dass das Produkt eine virtuelle Realität erzeugen kann, bei der sogar Tastreize simuliert werden, können die Chirurgen auf eine möglichst sichere und effiziente Art und Weise ausgebildet werden, um diese Techniken in der klinischen Praxis anzuwenden.

"Diese neue Version des ARTHRO Mentor hilft den Benutzern dabei, ihre Systeme optimal zu nutzen," erklärt Gary Zamler, CEO von Simbionix. "Ausserdem spiegelt sie unsere andauernden Bemühungen zur Verbesserung unserer Produkte zum Nutzen unserer Kunden überall auf der Welt wider."

Besuchen Sie Simbionix bei der anstehenden AAOS-Ausstellung vom19. bis 23. März in Chicago, Illinois (USA) an Stand Nr. 4875, und probieren Sie die neue Hardware-Plattform ARTHRO Mentor und die modernen Software-Anwendungen selbst aus.

Die Simbionix USA Corporation ist der weltweit führende Anbieter von Simulations-, Schulungs- und Ausbildungsprodukten für medizinisches Fachpersonal und die Gesundheitsbranche. Das Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, qualitativ hochwertige Produkte, immer bessere klinische Leistungen und optimierte Behandlungsergebnisse anzubieten.

Besuchen Sie die Website: http://www.simbionix.com, Facebook,

Twitter

und LinkedIn.



Kontakt: Rebecca Levy, Managerin für Marketingkommunkation, unter rebecca @ simbionix.com / +1-216-2292040.

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20120502/529202-a