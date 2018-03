Klappe zu! Und Action! / Zusammen mit der GORE-TEX® Experience Tour zum eigenen Film-Portrait über den blinden Profi-Bergsteiger Andy Holzer

Feldkirchen/Westerham (ots) - Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/galerie.htx?type=obs

Outdoor-Fans und Filmbegeisterte aufgepasst: Bei der nächsten GORE-TEX® Experience Tour haben vier Gewinner die einzigartige Chance einen eigenen Outdoor-Film zu drehen. Unter Anleitung von Experten der European Outdoor Film Tour (E.O.F.T.) drehen die Teilnehmer ein Portrait über den blinden Profi-Bergsteiger Andy Holzer. Die Bewerbung für das Projekt der GORE-TEX® Experience Tour ist noch bis zum 12. April 2013 unter www.experience-tour.com möglich.

Der österreichische Extrembergsteiger Andy Holzer ist von Geburt an blind und meistert trotzdem die schwierigsten Kletterrouten der Welt. Sein Credo lautet: "Sehen wird überschätzt!". Im Rahmen der GORE-TEX® Experience Tour "European Outdoor Film School" werden vier Gewinner diesen faszinierenden und zugleich bewundernswerten Sportler hautnah kennenlernen: Sie begleiten den Profi Ende Juni bei Klettertouren in den Lienzer Dolomiten in Österreich und drehen ein Portrait über ihn. Unterstützung bekommen die Gewinner dabei von den Filmexperten der E.O.F.T. Von der Erstellung eines Storyboards über die Vorbereitung und Durchführung der Dreharbeiten bis hin zur Postproduktion verraten die Experten hilfreiche Kniffe und geben wertvolle Tipps und Tricks für ein spannendes Filmerlebnis. Das Portrait wird auf der diesjährigen E.O.F.T. gezeigt. Die gesamte GORE-TEX® Experience Tour dauert sieben Tage.

Unvergessliches Outdoor- und Filmerlebnis

Alle Outdoor-Enthusiasten und Filmbegeisterte können sich noch bis zum 12. April 2013 über die Website der GORE-TEX® Experience Tour:

www.experience-tour.com bewerben. Dafür müssen sie ein Video hochladen, welches ihre Fähigkeiten im Filmen zum Ausdruck bringt und kurz begründen, warum gerade sie die richtigen Kandidaten für die GORE-TEX® Experience Tour "European Outdoor Film School" sind. Die Gewinner sollten mit der alpinen Umgebung vertraut sein, Fähigkeiten im Sportklettern der Klasse 4 haben und eine eigene Sportausrüstung besitzen. Außerdem müssen die Kandidaten in einem europäischen Land leben, über 18 Jahre alt sein und Englisch sprechen, da die Film School selbst auf Englisch stattfindet.

Über die GORE-TEX® Experience Tour

Die GORE-TEX® Experience Tour startete im Herbst 2010 mit den ersten Projekten und hat ein ehrgeiziges Ziel: die Experten und die junge Outdoor-Gemeinde zusammen zu bringen. Dazu hat die Marke GORE-TEX® Outdoor-Spezialisten aus ganz Europa mobilisiert, die ihre Erfahrungen und Leidenschaft im Rahmen von Einzelprojekten teilen und weitergeben möchten. Die Projekte sind weitgefächert: neben alpinen Expeditionen sind auch Abenteuer in urbanem Umfeld möglich. Die Bandbreite ergänzen Disziplinen, die indirekt mit dem Sport zu tun haben, wie Outdoor Photographie oder TV-Dokumentationen. Outdoor Begeisterte aus ganz Europa können sich für die einzelnen Projekte auf der Webseite www.experience-tour.com bewerben.

Über W.L. Gore & Associates:

Gore ist ein technologiegetriebenes Unternehmen, das nach neuen Entdeckungen und Produktinnovationen strebt. Gore ist vor allem bekannt für seine wasserdichten, winddichten und atmungsaktiven GORE-TEX® Gewebe, darüber hinaus beinhaltet das Portfolio des Unternehmens aber auch alles von High-Performance-Geweben über implantierbare medizinische Geräte bis hin zu industriellen Herstellungskomponenten und Luftfahrtelektronik. Gore, dessen Hauptsitz in Newark, Del. liegt, wurde 1958 gegründet. Mit 10.000 Angestellten in 30 Ländern erwirtschaftet das Unternehmen einen jährlichen Umsatz von mehr als 3,2 Milliarden US-Dollar. Gore ist eines der wenigen Unternehmen, das seit der Existenz der Ranglisten im Jahr 1984 auf allen U.S.-amerikanischen Listen der "100 besten Arbeitgeber" erschienen ist. Darüber hinaus wird das Unternehmen regelmäßig in ähnlichen Listen auf der ganzen Welt ausgezeichnet. Mehr Informationen stehen unter www.gore.com oder www.gore-tex.de.

Rückfragen & Kontakt:

Gore Presseteam



F&H Public Relations GmbH

Exclusive German Member of Porter Novelli



Brabanter Str. 4

80805 München

Fon: +49 (89) 12175-151

Fax: +49 (89) 12175-197

E-Mail: gore @ fundh.de

Internet: www.fundh.de



Facebook: http://facebook.com/fundh

Blog: http://digitalbeat.fundh.de

Twitter: http://twitter.com/DigitalBeat_FH