Zur Lage des Berufstands der Hausärzte:

Berlin (ots) - Kaum zu Wort kommt aber, dass sich der Beruf des Hausarztes nur sehr schwer mit den Lebensvorstellungen junger Menschen vereinbaren lässt. Diese möchten gerne in einem urbanen Umfeld wohnen und auch Teilzeit arbeiten können. Und sie wollen sich nicht ein Leben lang an eine Hausarztpraxis binden. Darauf muss die Gesundheitspolitik eine Antwort geben. Sie kann zum Beispiel in mehr medizinischen Versorgungszentren liegen. Dann werden auch viele Nachwuchsmediziner wieder entdecken, wie schön es zum Beispiel sein kann, Patienten ganzheitlich zu betreuen.

