NEWS: Verdacht der Millionen-Bestechung des Ex-Begas-Chefs

Brisante Wende in Affäre um Ex-Begas-Chef Rudolf Simandl

Wien (OTS) - Das Nachrichtenmagazin NEWS berichtet in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe von einem spektakulären Durchbruch bei den Ermittlungen gegen den früheren Chef des burgenländischen Gasversorgers Begas, Rudolf Simandl, gegen den nun der dringende Verdacht der Bestechlichkeit besteht.

Die "Energie Burgenland", in der die Begas voriges Jahr aufgegangen ist, hat vor wenigen Tagen von einem großen heimischen Baukonzern, der während Simandls Ära Millionenaufträge aus dem Begas-Imperium erhielt, überraschenderweise mehr als 2,6 Millionen Euro überwiesen bekommen.

In einem begleitenden Anwaltsschreiben zur Millionenüberweisung wird bestätigt, dass der Baukonzern in der Vergangenheit hohe Bargeldbeträge an Simandl übergeben hatte.

Dann folgt eine einigermaßen obskure Erklärung: Aufgrund "jüngster Pressemitteilungen" - gemeint ist ein NEWS-Bericht vom 21. Feber 2013, wonach Simandl in Liechtenstein über ein Vermögen von 14 Millionen Euro verfügt - sei nicht auszuschließen, dass Simandl die ihm übergebenen Bargeldbeträge nicht für Begas-Projekte verwendet, sondern selbst eingesteckt hätte.

Da man nie die Absicht gehabt hätte, an derartigen Malversationen mitzuwirken, zahle man das Geld nun zurück um die Begas schadlos zu halten.

NEWS wird in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe umfassend über die dramatischen Weiterungen der Affäre, die auch noch weit umfassendere Bauprojekte anderer öffentlicher Körperschaften als die Begas betreffen dürfte, berichten. Die Ermittlungen werden von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft geführt.

Rückfragen & Kontakt:

NEWS

Chefreporter Kurt Kuch

Tel.: 01/21312-1143