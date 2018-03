Fotowettbewerb: Momentum - das neue Online Magazin für alle, die sich für die Welt des Bauens interessieren - sucht bis zum 30. April 2013 Fotos von trostlosen Ecken

Berlin (ots) - In jedem von uns steckt ein Fotograf - ob auf Reisen, bei Festen oder einfach nur so. Wir machen viele Fotos mit wunderschönen Landschaften, glücklichen Menschen und bunten Motiven. Und weil sich auf unseren Festplatten solches Fotomaterial in Hülle und Fülle verbirgt, ruft momentum zum Fotowettbewerb "Trostlose Ecken" auf und sucht das etwas andere Foto - Motive, die erst auf den zweiten Blick "schön" sind und unser Interesse wecken. Motive, die uns zum Nachdenken anregen. Motive, die uns hinter die Fassade blicken lassen wollen, um mehr über die Geschichte zu erfahren. Um die Geschichten "Drumherum" - genau darum geht es auf momentum-magazin.de. Wir fragen nicht nach Zahlen, Daten und Formeln, sondern berichten in entspannter Weise über das Leben und die Arbeit von Bauingenieuren. momentum geht nicht nur den Fragen nach "Was wird gebaut?" und "Wie wird es gebaut?", sondern auch "Wer baut es, warum und welche menschlichen Erfahrungen werden dabei gemacht?" Außerdem wird die Frage gestellt "Wie sollte gebaut werden?"

Das erwartet Sie:

spannende Reportagen über besondere große und kleinere Bauprojekte

packende Interviews und tiefer schürfende Gespräche

tagesaktuelle Meldungen aus der Branche

Bauwerksgeburtstage

Historisches und Kurioses

Reisetipps aus Bauingenieurs-Perspektive

Glossen und manch anderer Un-Ernst

Zum Fotowettbewerb:

Machen Sie mit und schicken Sie uns ihr Foto bis zum 30. April 2013. Unter allen Einsendungen verlosen wir das Buch "Inspiration: Ein Buch für Fotografen". Außerdem werden die besten Fotos in einer Bilderstrecke auf momentum veröffentlicht.

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen:

http://momentum-magazin.de/de/fotowettbewerb-trostlose-ecken/

