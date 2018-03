US-Jury kürte Teilnehmer für Technologieinitiative "Go Silicon Valley 2013-14"

Ab April fahren die ersten österreichischen IT-Firmen nach Kalifornien - US-Jury lobt die hohe Qualität der eingereichten österreichischen Ideen

Wien (OTS/PWK163) - Aufgrund des großen Erfolgs in den vergangenen Jahren wird die Technologieinitiative "Go Silicon Valley" der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA auch heuer fortgesetzt. Das Programm ermöglicht österreichischen KMU der IT-Branche den Einstieg in den US-Markt und den begehrten Zugang zu Risikokapital.

29 ausgewählte österreichische IT-Firmen stellten sich in der vergangenen Woche einer hochkarätigen US-Jury, um in das preisgekrönte "Go Silicon Valley 2013-14" Programm, das im Rahmen der Exportoffensive go international - einer Förderinitiative des Wirtschaftsministeriums und der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) -finanziert wird, aufgenommen zu werden. "Die Jury hat die hohe Qualität der eingereichten österreichischen Projekte gelobt. Daher konnte in diesem Jahr gleich das Gesamtkontingent von 20 Plätzen vergeben werden" freut sich der Betreuer des "Go Silicon Valley" Programms in der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA, Rafael Rasinger.

Das erfolgreiche Geschäftsanbahnungsprogramm ermöglicht österreichischen KMU aus der IT-Branche den Einstieg in den US-Markt und den Zugang zu Risikokapital. Bis zu maximal 20 ausgewählte Unternehmen haben dabei die große Chance, ein attraktives dreimonatiges Geschäftsanbahnungs-Programm bei einem Business Accelerator im kalifornischen Silicon Valley zu absolvieren. "Das Silicon Valley wird immer mehr zum Magnet für österreichische IT-Unternehmen", so Anton Emsenhuber vom AußenwirtschaftsCenter Los Angeles.

Während bisher das Plug&Play Tech Center der einzige Partner-Geschäftsbeschleuniger des Programmes war, gesellte sich heuer mit NestGSV ein weiterer Partner hinzu. Damit wird das Netzwerk für die österreichischen Firmen im Silicon Valley zusätzlich erweitert. Bestandteile des erfolgreichen Geschäftsanbahnungsprogramms sind u.a. die Nutzung eines Arbeitsplatzes, Einführung in die US-Geschäftsgepflogenheiten, Networking mit Kapitalgebern und möglichen Geschäftspartnern und ein Pitch vor einem hochkarätig besetzten Finanzierungsforum.

"Allein in den vergangenen drei Jahren konnten sich rund 56 StartUp-Unternehmen für die Technologieinitiative Go Silicon Valley der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA qualifizieren", sieht Emsenhuber das Ende der Fahnenstange noch längst nicht erreicht.

Die Teilnehmer für "Go Silicon Valley 2013-14":

Smart Information Systems GmbH

Mymundus

KnowledgeFox GmbH

Scribando

Connecting Software s.r.o. & Co KG

expressFlow.com

gr3at

Ari Griffner Patentholding KG

zoomsquare OG

LUZEO GmbH

Maximilian Kamenar, 'Masterlizer'

VisoCon GmbH

opvizor GmbH

PHACTUM Softwareentwicklung GmbH

RealLifeConnect Limited, Wien

Appjungs GmbH & Co. KG

Stefan Strohmer, 'yu.my'

Superevent Information Systems GmbH

Telecommunication Software GmbH

levatis Software Service GmbH

Ab April fahren bereits die ersten österreichischen Firmen nach Sunnyvale bzw. Redwood City um am "Go Silicon Valley 2013-14"-Programm teilzunehmen, erzählt Emsenhuber: "Österreich verfügt über ein großes Potenzial innovativer Unternehmen. Und wer im kompetitiven und schnelllebigen Umfeld des Silicon Valley besteht, wird sich auch am US-Markt und weltweit erfolgreich behaupten." (BS)

