Wöginger zu leistbarem Wohnen: Wo bleiben SPÖ-Vorschläge?

Gemeindebauwohnungen für hochrangige SPÖ-Politiker sind nicht der Sinn von sozialem Wohnbau. Wir wollen den Gemeindebau für jene, die ihn brauchen.

Wien (OTS) - "Die SPÖ bleibt ihr Konzept weiterhin schuldig. Bisher beschränkt sich die SPÖ darauf, gut verdienende Politiker zu verteidigen, statt eigene Vorschläge zu bringen, damit es wieder mehr leistbaren Wohnraum in Österreich gibt", so ÖAAB-Generalsekretär und Sozialsprecher Abg.z.NR August Wöginger. "Es ist für uns nicht nachvollziehbar warum die SPÖ als angebliche Partei des kleinen Mannes nun Spitzenverdiener wie Peter Pilz und Co. vor einem marktüblichen Mietzins schützt. Unser Ansatz ist: Sozialwohnungen nur für Bedürftige - das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Durch laxe Kontrollen und ein ausuferndes Eintrittsrecht hat die Gemeinde Wien keine Handhabe mehr, wer aller in den Genuss einer kostengünstigen Gemeindebauwohnung kommt."

"Es ist nicht fair, dass Jungfamilien jahrelang auf eine Sozialwohnung warten müssen, während sich gut verdienende SPÖ- und Grün-Politiker gegenseitig komfortable und kostengünstige Sozialwohnungen im Gemeindebau zuschanzen", so Wöginger.

"Wir als ÖVP wollen diese Schieflage im sozialen Wohnbau beseitigen. Wir sind für strengere Kontrollen: Die Kriterien der Vergabe müssen in regelmäßigen Abständen überprüft werden. Hat sich die Einkommenssituation maßgeblich verbessert, gibt es drei Möglichkeiten: Entweder, die Miete wird angepasst, die Wohnung zurückgestellt oder der Mieter bekommt eine Kaufoption für diese Wohnung. Denn nichts schafft mehr Sicherheit als die eigenen vier Wände", so der ÖAAB-Generalsekretär.

