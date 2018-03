FPÖ-Obermayr: EU initiiert Zwangsenteignung von Kleinanlegern in Zypern

Heute Zypern morgen ganz Europa!

Wien (OTS) - "Brüssel gewährt Zypern zehn Milliarden Euro Finanzhilfe unter der in der EU Geschichte einmalig brutalen Voraussetzung, dass auch Bankkunden sich an den Kosten zu beteiligen haben. Was im Klartexte heißt, kleine Bankkunden werden zur Kasse gebeten. Volkswirtschaften und Privatanleger über Rettungsschirme und ein kaputtes Geldsystem 'legal' zu berauben wird den Zusammenbruch des Euros nicht aufhalten können", kritisiert der freiheitliche EU Mandatar Mag. Franz Obermayr.

Den kleinen zypriotischen Bankkunden knöpfe man ihre Ersparnisse ab, um 5,8 Mrd. Euro in die maroden Staatskassen zu bekommen. Dabei hätten 2012 russische Oligarchen laut Bundesnachrichtendienst (BND) mehr als 60 Milliarden Dollar über die Drehscheibe Zypern aus Russland geschleust, dort geparkt und weiter verteilt. "Unter dem Motto: Gewinne werden internationalisiert, Verluste privatisiert! Ich darf Herrn Prof Dr. Hankel zitieren, der meint, 'Eine Währung die man retten muss, ist keine mehr'", so Obermayr.

Die große Gefahr, die derartige Aktionen mit sich bringen, sei der psychologische Effekt auf Bankkonteninhaber. Investoren und Sparer würden ihr Geld abziehen, anderwärtig in der Welt anlegen bzw. in ihre Sparstrümpfe stecken. In Europa würde dies eine weitere Schwächung der Banken verursachen, die wiederum noch mehr Bankenrettungen erfordern würde. Ein Teufelskreis, der nur durch einen Austritt der schwachen Länder aus der Eurozone abwendbar sei. "Sollte die Zwangsenteignung in Zypern Früchte tragen, könnte diese Maßnahme auch bald in Italien, Portugal, Spanien, Frankreich usw. Schule machen. Spätestens dann heißt es für den Euro: Rien ne va plus", schließt Obermayr besorgt.

