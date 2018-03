FP-Jenewein: Herr Deutsch, wie geht es den verschwundenen 1,7 Milliarden Euro der Häupl-Privatstiftung?

Unfähige Sozialisten haben mehr als 1,6 Milliarden Euro Volksvermögen einfach an den Börsen verzockt

Wien (OTS/fpd) - "Es ist ein noch viel stärkeres Stück, dass ausgerechnet die Wiener SPÖ, welche die 1,7 Milliarden Euro Volksvermögen, die sie nach dem Verkauf der Zentralsparkasse im Endeffekt an die Lega Nord-nahe UniCredit in der Häupl-Privatstiftung AVZ bis auf deutlich weniger als 100 Millionen hinunterverspekuliert hat, sich noch traut, den Namen des ehrenwehrten Gemeinderats Mag. Dr. Wansch zu besudeln. Und diese fast 1,7 Milliarden Euro minus ist nur die Summe, die zu den mindestens 4,3 Milliarden Euro dazukommen, die in roten Bauskandalen versenkt wurden", ärgert sich Wiens FPÖ-Landesparteisekretär BR Hans-Jörg Jenewein. Die Wiener SPÖ müsse sich immer neue Anschläge auf die Brieftaschen der Wienerinnen und Wiener einfallen lassen, um ihre Miss- und Freunderlwirtschaft sowie ihre missglückten Spekulationen und Skandale zu finanzieren. Jenewein: "Die Häupl-SPÖ schützt genau ihre Pfründe und ihre Privatvermögen. Die Interessen und Sorgen der Bürger sind diesen völlig abgehobenen SPÖ-Clans um Faymann, Häupl, Wehsely, Rudas & Co. doch völlig egal." (Schluss)

