Karl: Wohnraum schaffen - Wo bleiben SPÖ-Vorschläge?

Nervosität der SPÖ steigt zunehmend - Kontrollen im Gemeindebau im Sinne der sozialen Gerechtigkeit

Wien, 18. März 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP will mehr leistbaren Wohnraum schaffen. In Summe können mit dem vorliegenden ÖVP-Gesamtpaket rund 50.000 neue Wohnungen geschaffen werden. Die SPÖ aber hat bisher keinen einzigen eigenen Vorschlag gemacht, sondern sich darauf beschränkt, sinnvolle Vorschläge im Keim zu ersticken", so Justizministerin Beatrix Karl. Beatrix Karl appelliert in diesem Sinne an die SPÖ, die Wohnoffensive nicht reflexartig zu blockieren, sondern sich zu beteiligen. "Ziel muss es sein, fleißigen Österreicherinnen und Österreichern mehr Chancen zu eröffnen. Es muss das Ziel einer Regierung sein, mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen und fleißigen Österreichern Chancen zu geben. Es mutet nahezu grotesk an, dass just die SPÖ sich gegen Gerechtigkeit im Gemeindebau sperrt und den Gemeindebau für gut verdienende Politiker verteidigt, statt für jene zu sichern, die diesen Wohnraum dringend brauchen. Gerade gegenüber Jungfamilien, die schon jahrelang auf eine Sozialwohnung warten müssen, ist es ein Affront, zu wissen, dass gut verdienende SPÖ- und Grün-Politiker eine komfortable Zweitwohnung im Gemeindebau haben." ****

"Der ÖVP geht es um die Beseitigung der Schieflage im sozialen Wohnbau. Neben der Ausschöpfung bestehender Regelungen setzen wir uns für eine Nachkontrolle bei Gemeindewohnungen ein, beispielsweise alle 5 oder 10 Jahre. Um zu prüfen, ob die Gemeindewohnung noch rechtmäßig bewohnt wird. Hat sich die Einkommenssituation maßgeblich verbessert, gibt es drei Möglichkeiten: Entweder, die Miete wird angepasst, die Wohnung zurückgestellt oder der Mieter bekommt eine Kaufoption für diese Wohnung. Denn nichts schafft mehr Sicherheit als die eigenen vier Wände." Karl abschließend: "Wo sind die Vorschläge der SPÖ? Bisher hat sie nur mit einer neuen Steuer in Wien aufhorchen lassen. Doch wann gibt es endlich Transparenz bei den Reihungslisten? Wann haben jene Jungfamilien, die seit langem auf einer Warteliste stehen,

ihre Chance auf die eigenen vier Wände? Und wen muss die SPÖ vor mehr Transparenz schützen? Mein Ziel ist daher ein transparentes, verständliches und gerechtes Mietrecht", schließt Karl.

