PVÖ-Edlinger: Saftige Teuerung bei Nahrungsmitteln trifft Einkommensschwächere besonders hart

Februar-Preisindex für Pensionistenhaushalte mit 2,7 Prozent um 0,2 Prozentpunkte neuerlich über allgemeiner Verbraucherpreissteigerung

Wien (OTS/SPW) - "Während Österreich bei der Inflation früher stets am unteren Ende der Skala zu finden war, liegt unser Land - wie auch die Inflationsrate im Februar unterstrichen hat - schon längere Zeit deutlich über dem EU-Durchschnitt. Leidtragende dieser unerfreulichen Situation sind vor allem einkommensschwächere Bevölkerungsschichten, unter ihnen zahlreiche PensionistInnen", stellte der Vorsitzende des Wiener Pensionistenverbandes (PVÖ Wien), Bundesminister a. D. Rudolf Edlinger am Montag fest.****

Edlinger wies darauf hin, dass die Teuerungsrate des Preisindex für Pensionistenhaushalte im Februar sogar 2,7 Prozent betragen habe. Der Unterschied zum allgemeinen Verbraucherpreisindex von 0,2 Prozentpunkten sei überwiegend von Teuerungen in der Ausgabengruppe Gesundheitspflege, bei Nahrungsmitteln - in diesem Bereich um 3,7 Prozent - sowie bei Sozialschutzdienstleistungen verursacht worden. Da gerade finanziell schwächere Gruppen den Großteil ihres verfügbaren Einkommens für diese Güter des täglichen Bedarfs, ausgeben müssen, schlage sich auch die jüngste Preissteigerung in deren Geldbörseln deutlich nieder, so Edlinger.

Die Inflationsrate für die Pensionistenhaushalte sei damit auch im Februar neuerlich klar über der heurigen Pensionsanpassung gelegen, was nicht anderes als einen Kaufkraftverlust dieser Bevölkerungsgruppe bedeute, so der Vorsitzende des PVÖ Wien. "Eines der prioritären Ziele der Regierung muss es daher sein, durch gezielte Maßnahmen - u.a. bei Nahrungsmitteln durch den Wegfall des sogenannten 'Österreich-Zuschlags' - den im europäischen Vergleich überproportionalen Preisanstieg vor allem bei den Gütern des täglichen Bedarfs zu dämpfen und damit die Kaufkraft und den Lebensstandard auch der sozial schwächeren Menschen zu sichern", schloss Edlinger. (Schluss)

