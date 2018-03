"Report" am 19. März: Blaue Schicksalstage, Wohnen als Wahlkampfthema und die dunkle Seite des Papstes

Außerdem: ORF-Initiative "Wir sind Österreich": Was ist Integration?

Blaue Schicksalstage

Zwei Wochen nach der Landtagswahl ringen die Kärntner Freiheitlichen noch immer um ihre Zukunft. Was passiert mit Dörfler, Dobernig und Co.? Spaltet sich die FPK? Drohen Parteiausschlüsse? Wer muss schließlich für den Schuldenberg geradestehen? Die Zeit drängt, denn die Turbulenzen in der FPK könnten auch die Regierungsbildung gefährden. Ernst Johann Schwarz und Martin Pusch berichten.

Wohnen als Wahlkampfthema

Wohnen wird immer teurer: zu hohe Mieten und zu wenig geförderte Wohnungen. Dagegen muss etwas unternommen werden, ist sich die Koalitionsregierung einig. Die SPÖ fordert eine neue Zweckwidmung der Wohnbauförderung, die ÖVP will die Einkommenssituation von Gemeindewohnungsmietern regelmäßig kontrollieren. Helga Lazar und Martina Schmidt berichten über die unterschiedlichen Vorschläge, das Wohnen billiger zu machen.

Die dunkle Seite des Papstes

Die Wahl von Jorge Mario Bergoglio zum neuen Papst war eine Überraschung. Auch wenn der nunmehrige Franziskus mit seinem bescheidenen Auftreten punktet, bleibt sein Verhalten während der Militärdiktatur in Argentinien ein wunder Punkt. Eva Maria Kaiser berichtet.

Was ist Integration?

Wer ist Österreicherin oder Österreicher, was macht das Österreichische aus? Die Aufforderung an Migrantinnen und Migranten, sich zu integrieren, ist schnell ausgesprochen, ihre Bedeutung gilt als selbstverständlich. Doch was genau ist damit gemeint, wie definiert sich der Erfolg der Integration? Ist es die Lebensart, das Essen, die Sprache, das Singen, die Kleidung? Münire Inam nähert sich für den "Report" einer vielschichtigen Frage mit Leichtigkeit und testet Jugendliche mit Migrationshintergrund im Hauptfach "Integration".

