Rauch: Wohnraum schaffen – Auch im Gemeindebau

Nervosität in SPÖ steigt offensichtlich – Gemeindebau für jene, die ihn brauchen – SPÖ-Kampfansage an Mittelstand und Familien völlig unverständlich

Wien, 18. März 2013 (ÖVP-PD) "Die ÖVP will Wohnraum schaffen und hat dazu ein umfassendes Paket auf den Tisch gelegt. Unser Gesamtpaket zielt darauf ab, Wohnraum zu schaffen. Österreich soll ein Land der Eigentümer werden", so ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch zu den Aussagen der SPÖ. "Die Nervosität bei der SPÖ steigt aber offensichtlich von Minute zu Minute." Fakt ist:

Gemeindebauwohnungen für hochrangige SPÖ-Politiker sind nicht der Sinn von sozialem Wohnbau. Dafür, dass die SPÖ lieber gut verdienende Politiker im Gemeindebau sieht, als jene, die diesen Wohnraum dringender brauchen, erntet sie selbst bei eigenen Parteigängern blankes Unverständnis. Rauch weiter: "Die SPÖ verhindert, dass fleißige Österreicher leistbaren Wohnraum erhalten. Bleibt die SPÖ bei ihrer Blockadehaltung, entlarvt sie sich endgültig als Feind von Mittelstand und Familien. Die ÖVP bleibt hingegen Partner für all jene, die sich etwas schaffen wollen und wird nicht müde werden, für die Interessen der Fleißigen und Tüchtigen in diesem Land einzutreten." ****

"Die ÖVP setzt sich dafür ein, dass der Gemeindebau für jene zur Verfügung steht, die ihn wirklich brauchen. Und nicht für rote und grüne Politiker, die weit über 6.000 Euro verdienen, das ist eine Frage der Gerechtigkeit", betont Rauch. Wir fordern daher, die bestehenden Kontrollmechanismen auszuschöpfen. Zusätzlich soll es nach zehn Jahren Kontrollen geben, ob die Gemeindewohnung noch rechtmäßig bewohnt wird. "Hat sich die Einkommenssituation maßgeblich verbessert, gibt es drei Möglichkeiten: Entweder, die Miete wird angepasst, die Wohnung zurückgestellt oder der Mieter bekommt eine Kaufoption für diese Wohnung. Denn nichts schafft mehr Sicherheit als die eigenen vier Wände", so Rauch abschließend.

