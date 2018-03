SP-Schicker: Die Lobby der Privatisierer ÖVP reitet wieder gegen Gemeindebauten und Öffis

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien ist modern, Wien ist attraktiv und deshalb wächst Wien. Und wir werden weiterhin daran arbeiten, dass Wien modern und attraktiv bleibt. Daran lassen wir uns von den Rechenkünstlern der ÖVP nicht hindern", so der Wiener SP-Klubchef Rudi Schicker am Montag.

Eine wachsende Stadt brauche Investitionen in die Infrastruktur wie zum Beispiel in den Ausbau der U-Bahn. Daher brauche es auch die Dienstgeberabgabe. "Die Wienerinnen und Wiener nutzen immer häufiger und sehr zufrieden die öffentlichen Verkehrsmittel. Die ÖVP, die den Bau der U-Bahn verhindern wollte, scheint das wieder einmal verschlafen zu haben", so Schicker. Dass die Dienstgeberabgabe nun nicht mehr an der Anzahl der Mitarbeiter, sondern an der Wertschöpfung bemessen werde, sei eine gerechte Reform.

Zur geplanten Infrastrukturabgabe stellte Schicker klar: "Bei einer 100 Quadratmeter großen Eigentumswohnung bedeutet das einmal 25 Euro in 30 Jahren als Beitrag für eine moderne Infrastruktur. Aber die Richtung, in die ÖVP marschiert, ist ohnehin offensichtlich: Wettern gegen moderne öffentliche Verkehrsmittel und Gemeindebauten und gleichzeitig Liebäugeln mit Privatisierungen. Dass sich die Wienerinnen und Wiener bei der Volksbefragung klar dagegen ausgesprochen haben, hat die ÖVP entweder ebenfalls verschlafen -oder sie hat ein Problem mit der direkten Demokratie. Sicher ist hingegen, dass der Wiener VP-Obmann ein Problem mit Zahlen hat:

Lediglich sieben SP-GemeinderätInnen und BezirksvorsteherInnen wohnen in Gemeindebauten."

