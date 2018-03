BUNDESJUGENDVERTRETUNG: Neues Vorsitzteam gewählt!

Die neuen Vorsitzenden Jim Lefebre, Laura Schoch, Johanna Tradinik und David Neuber betonen ihr Engagement für die Anliegen junger Menschen.

Wien (OTS) - Das Vorsitzteam der Bundesjugendvertretung (BJV) wird alle zwei Jahre von der Vollversammlung neu gewählt. Die BJV präsentiert das aktuelle Vorsitzteam, das sich zusammensetzt aus:

Jim Lefebre, 21 Jahre (JVP)

Laura Schoch, 24 Jahre (SJÖ)

Johanna Tradinik, 26 Jahre (PPÖ)

David Neuber, 26 Jahre (KJÖ)

Jim Lefebre sitzt für die Junge ÖVP im Vorsitzteam, Laura Schoch für die Sozialistische Jugend, Johanna Tradinik für die Pfadfinder und PfadfinderInnen Österreichs und David Neuber für die Katholische Jugend Österreichs.

Die neuen Vorsitzenden werden ihre Erfahrungen aus unterschiedlichen Jugendorganisationen in die Bundesjugendvertretung einbringen und sich gemeinsam für die Anliegen junger Menschen einsetzen.

Themenschwerpunkte

In den kommenden zwei Jahren sollen vor allem die Themen Bildung, Vielfalt, Arbeitsmarkt und Frauenpolitik im Mittelpunkt stehen, wo es sehr viele Herausforderungen zu bewältigen gilt. Denn nach wie vor gibt es für junge Menschen ungleiche Bildungschancen und Probleme, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen.

Ebenso gibt es noch viel Aufholbedarf, damit die Stimme junger Menschen in Politik und Gesellschaft einen größeren Stellenwert erlangt. Gemeinsam mit ihren Mitgliedsorganisationen wird sich die BJV als Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich weiter dieser Aufgabe stellen.

