"Willkommen Österreich" mit Hugo Portisch und Franziska Weisz

Außerdem in "DIE.NACHT" in ORF eins: "Schlawiner", "Come Fly with Me" und "Silent Cooking"

Wien (OTS) - Hochkarätige Gäste können Dirk Stermann und Christoph Grissemann in einer neuen Ausgabe von "Willkommen Österreich" im Rahmen von "DIE.NACHT" am 19. März 2013 um 22.05 Uhr begrüßen:

Erstmals zu Gast sind Starjournalist und Bestsellerautor Hugo Portisch, der in der Neuauflage von "Österreich I" in ORF III Kultur und Information sein TV-Comeback feierte, sowie Schauspielerin Franzsika Weisz, die derzeit für die neue ORF-Serie "Janus" in Wien vor der Kamera steht. Im Anschluss, um 23.00 Uhr, dreht sich in "Schlawiner" alles um Fernsehen und Krankheiten. Außerdem widmet sich "Come Fly with Me" (23.35 Uhr) voll und ganz der Arbeit des Hundeabrichters Steve Downes. Für einen kulinarischen Abschluss sorgt Patrick Müller in "Silent Cooking" um 0.25 Uhr

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann" um 22.05 Uhr

Zu Gast bei Grissemann und Stermann: Hugo Portisch und Franziska Weisz

Mit seinen Analysen und Erklärungen von Zusammenhängen gelang es Hugo Portisch Zeitgeschichte für jedermann verständlich zu machen. Für den ORF gestaltete er die Dokumentationen über die Geschichte der Ersten und Zweiten Republik "Österreich I" und Österreich II". 2005 produzierte er die Dokumentarserie "Die Zweite Republik - Eine unglaubliche Geschichte". In der Zeit als weltpolitischer Kommentator im Bayerischen Fernsehen (1961-1968), verfasste er eine Reihe von Büchern, darunter auch die Serie "So sah ich China, Sibirien" etc. In "Kap der letzten Hoffnung" setzte er sich mit dem Thema der Apartheid in Südafrika sowie der Zukunft des südlichen Afrikas auseinander. Hugo Portischs große Leidenschaft gilt dem Sammeln von Pilzen. In "Universum" präsentierte er "Das geheimnisvolle Leben der Pilze". Die neu bearbeitete Fassung von "Österreich I" ist ab 29. März als DVD-Edition im Handel erhältlich.

Franziska Weisz ist die strenge Neue an der Seite des Sprüche klopfenden Krimiserien-Machos Mick Briesgau. Seit Beginn der vierten Staffel von "Der letzte Bulle" ist sie als Darstellerin fixer Bestandteil im Team und macht als Controllerin dem Kultpolizisten "Macho Mick" alias Henning Baum das Leben nicht immer leicht. Ihre erste Filmrolle spielte sie in Ulrich Seidls Film "Hundstage" -weitere Rollen folgten in Michael Hanekes "Die Klavierspielerin", "Das Vaterspiel" von Michael Glawogger und "Paganini". Im Fernsehen spielte Franziska Weisz in zahlreichen Serien und TV-Filmen mit, darunter "Schnell ermittelt", "Tatort" oder "Soko Donau". Derzeit steht sie für die neue ORF-Serie "Janus" an der Seite von Alexander Pschill in Wien vor der Kamera.

"Schlawiner - Brain Damage", 23.00 Uhr

Engelbert (Gregor Seberg) ist entdeckt worden - und zwar vom Fernsehen. Gemeinsam mit Nikolaus (Tobias Ofenbauer) soll er Moderator Dirk Stermann in einem neuen TV-Format assistieren. Maia (Angelika Niedetzky) liegt mit Verdacht auf Likörvergiftungs-Gürtelrose im Spital. Ideal für eine Cross-Promotion, sagt die Redaktion. Doch unvorteilhafte Fotos hat keine Frau gern, und so ist nicht einmal die geheimste Geheimnummer sicher.

"Come Fly with Me", 23.35 Uhr

Es scheint ein unruhiger Flug für das Piloten-Ehepaar Simon und Jackie zu werden, als sie sehen, dass Simons One-Night-Stand im Dienstplan für den Flug nach Barcelona eingetragen ist. Die Billigfluglinie "FlyLo" wird auf Beharren ihres Inhabers, Omar Baba, emissionsfrei und es wird gezeigt, auf wen der glamourösen Check-in Angestellte Tommy Reid ein Auge geworfen hat. In der ersten Klasse bekommt Penny diskreten Besuch von einem Mitglied des Hofstaats. Außerdem ist die wichtige Arbeit des Hundeabrichters Steve Downes und seines tierischen Partners Bobo zu sehen.

"Silent Cooking", 0.25 Uhr

Patrick Müller bereitet diesmal ein Menü mit Toast mit Wachtelei, Geräucherte Entenbrust mit Tomaten-Zwiebel-Püree und Kokos-Pfirsich-Kuchen zu.

"Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann", "Schlawiner" und "Silent Cooking" sind nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage als Video-on-Demand auf http://tvthek.ORF.at abrufbar.

