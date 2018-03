FPÖ-PK Wohnkostenwucher(2): SP-Ludwig Preistreiber Nr.1

Betriebskostenwucher macht Mieter arm

Wien (OTS) - In der gemeinsamen Pressekonferenz mit FPÖ-Landtagspräsident Johann Herzog kritisierte FPÖ-Gemeinderat Dr. Alfred Wansch, dass die Betriebskosten im Wiener Gemeindebau 33% der Wohnkosten ausmachen, während es im Österreichschnitt nur knapp über 30% sind. Der Mietenwucher im Gemeindebau ist also hausgemacht, SPÖ-Wohnbaustadtrat Ludwig direkt und allein verantwortlich. Zudem hat dieser dem Kontrollamt, welches auf Antrag der FPÖ die betreffenden Kosten im Zeitraum 2006 bis 2011 geprüft hatte, etwa die Abrechnungen der "Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuungs GmbH" rechtswidriger Weise nicht vorgelegt und so die Arbeit des Kontrollamtes massiv behindert. Diese Intransparenz lässt vermuten, dass Leichen in großer Stückzahl im geräumigen Keller des roten Wohnbauressorts verscharrt sind.

Andere Posten wie etwa eine Glühbirne, die ausgehend von 0.87 Euro schließlich einen Rechnungsbetrag von über 110 Euro hervorrief, muten äußerst dubios an. In ähnlicher Art und Weise wurden die Kosten für Entrümpelung (+50,9%; +870.000 Euro), Schädlingsbekämpfung (+54,2%; +400.000 Euro), Gartenarbeiten (+54,9%; +4,3 Mio. Euro), Hausbesorgerarbeiten (+10,3%; +10,6 Mio. Euro), Verwaltungskosten (+9,5%; + 3,6 Mio. Euro), Müllabfuhr (+11,2%; + 5,2 Mio. Euro) zwischen 2006 und 2011 in die Höhe geschnalzt.

SPÖ-Wohnbaustadtrat Ludwig hat alleine aus diesen Positionen rund 25 Mio. Euro zusätzlich abkassiert und ist für die Delogierungswellen in den vergangenen Jahren und rasant steigende Armut in Wien maßgeblich mitverantwortlich. Weit über 300.000 Menschen in Wien leben nicht zuletzt durch die drastisch steigenden Wohnkosten in den über 220.000 Gemeindewohnungen an oder unter der Armutsgrenze, so Wansch.

Der durch Ausgliederung gleichsam von der Wiener SPÖ privatisierte Dienstleister "Wiener Wohnen Haus- und Außenbetreuungs GmbH" hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Wohnen im Gemeindebau zum Luxus geworden ist. Die SPÖ kassiert mit unsozialer Härte Kleinverdiener ab und wird nicht zuletzt durch die Inkassoaktion "Infrastrukturabgabe" dafür sorgen, dass im Jahr 2014 schon 400.000 Menschen in Wien nicht wissen werden, wie sie Wohnung, Kleidung und Essen bezahlen sollen, warnt Wansch. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747